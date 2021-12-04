Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в поле под Тюменью

Вынужденную посадку на поле близ поселка Голышманово под Тюменью, совершил вертолет Ми-8 компании "ЮТэйр-Вертолетные услуги". Воздушное судно совершало рейс из Тюмени в Омск, но вынуждено было экстренно приземлиться.

Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, ЧП произошло около 8 часов утра по московскому времени. В кабине пилота сработал датчик, просигналивший, что в левом двигателе находится стружка. Пришлось срочно приземляться на ближайшую ровную площадку, которой и оказалось вспаханное поле.

Пострадавших в результате экстренной посадки нет. На борту во время рейса находилось три человека, все - члены экипажа.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются все обстоятельства ЧП