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04.12.2021 12:58
Рубрика: Общество

Россия и Индия обсуждают совместное освоение Луны

Текст: Александр Саможнев

Россия и Индия обсуждают различные проекты по совместному освоению Луны и космического пространства, заявил посол РФ Николай Кудашев.

Фото: iStock
Россия продолжит освоение Луны

По его словам, в повестке дня российско-индийских обменов имеются такие проекты. Но это еще предстоит обсудить на профессиональном уровне. "Мы подумываем над созданием космических станций. Пока трудно сказать, как это будет выглядеть Все эти темы были немыслимы до недавнего времени", - цитирует ТАСС дипломата.

Кроме того, представители двух стран обсуждают не только поставки двигателей, но и ведут речь о совместном развитии ракет-носителей и создания спутников.

Отмечалось также, что опыт России освоения Луны и пилотируемой космонавтики используется в индийских миссиях "Чандраян" и "Гаганьян".

"Чандраян" - это индийская автоматическая станция по исследованию Луны, а "Гаганьян" - проект первого индийского пилотируемого корабля, который должен отправиться на орбиту Земли в ближайшие годы.

Общество Космос В мире Юго-Восточная Азия Индия

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