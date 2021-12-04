Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем генсовета партии

Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем Генсовета "Единой России". Турчак возглавляет его с 2017 года.

Решение было принято тайным голосованием на заседании вновь избранного генсовета партии, которое прошло после XX Съезда ЕР.

Президиум генсовета "Единой России" также избрал шесть заместителей секретаря Генсовета партии: руководителя думской фракции "ЕР" Владимира Васильева, заместителя руководителя аппарата правительства Александра Грибова, вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову, референта Управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Дарью Лантратову, сенатора РФ Сергея Перминова, Александра Сидякина, который также стал руководителем центрального исполкома "ЕР".