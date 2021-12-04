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04.12.2021 16:36
Рубрика: Власть

Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем генсовета партии

Текст: Айсель Герейханова

Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем Генсовета "Единой России". Турчак возглавляет его с 2017 года.

Генсовет "Единой России" обновился больше, чем наполовину

Решение было принято тайным голосованием на заседании вновь избранного генсовета партии, которое прошло после XX Съезда ЕР.

Президиум генсовета "Единой России" также избрал шесть заместителей секретаря Генсовета партии: руководителя думской фракции "ЕР" Владимира Васильева, заместителя руководителя аппарата правительства Александра Грибова, вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову, референта Управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Дарью Лантратову, сенатора РФ Сергея Перминова, Александра Сидякина, который также стал руководителем центрального исполкома "ЕР".

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