Страны ЕС могут открыть совместную дипмиссию в Афганистане

Несколько европейских стран, в том числе Франция, работают над открытием совместного дипломатического представительства в Афганистане, чтобы позволить своим послам вернуться в страну, которая с середины августа контролируется "Талибаном" (движение запрещено в РФ). Об этом заявил в субботу, 4 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Катар.

По его словам, проект совместного дипломатического представительства "отличается от процесса политического признания" и "политического диалога с Талибаном" "Мы думаем об организации миссии с участием нескольких европейских стран, общей резиденции для нескольких миссий, что позволило бы присутствовать (в Афганистане) нашим послам", - сообщил Макрон, которого цитирует Reuters. Глава Елисейского дворца пояснил, что "сначала необходимо будет решить дополнительные проблемы с безопасностью".

После захвата Кабула исламскими радикалами Соединенные Штаты и ряд других западных стран закрыли свои посольства в Кабуле в связи с хаотичным выводом последних американских солдат. Западные страны, не признающие "временную администрацию" Талибана, призывают к формированию "инклюзивного" правительства, в то время как в нынешнем кабинете министров Афганистана работают преимущественно талибы. Со своей стороны ООН призывает афганские институты власти лучше отражать разнообразие страны, которая находится в тисках острого экономического и гуманитарного кризиса.

На прошлой неделе, на фоне растущей обеспокоенности по поводу гуманитарной ситуации в Афганистане, спецпосланники Евросоюза провели переговоры с членами правительства "Талибана" и озвучили идею о целесообразности начала работы такой миссии. В заявлении ЕС говорится, что блок рассматривает возможность "установления минимального присутствия (дипломатов) в Кабуле, которое не повлечет за собой признания нынешнего правительства".