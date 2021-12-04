Тайна совпадений: Введение во храм Богородицы и битва под Москвой

В 2021 году лента новостей свела вместе два важных события - 80-летие со дня начала контрнаступления под Москвой и большой церковный праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Но если быть точными, эти два события всегда были рядом, ведь праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в отличие от многих других церковных торжеств, имеет фиксированную дату - 4 декабря. И совпадает она с завершением оборонительного периода Московской битвы и началом контрнаступления. Скептики возразят: "Битв во время войны много, праздников в Церкви тоже хватает, совпадения неминуемы!" И будут правы. Для начала вспомним самые яркие. Остальные - в конце статьи.

Про то, что Гитлер напал на СССР в День Всех святых в земле Российской просиявших, сегодня, наверное, знают все - спасибо рассылке в чатах, умеет объяснить глубинную связь событий буквально одной гифкой. Но восемьдесят лет назад увидеть в таком совпадении добрый знак могли только люди, способные прозревать духовную суть событий. Люди, обладающие даром прозрения. Вот какую речь при огромном стечении народа на грандиозном митинге в Мэдисон-сквер-гарден (Нью-Йорк) произнес 2 июля 1941 г. митрополит Алеутский и Северо-Американский Вениамин (Федченков): "Столкновение Советского Союза с Германией произошло в необычайный, знаменательный день. Есть единственный день в году, когда Русская православная церковь празднует память "Всех Святых Земли Русской" от начала христианства до наших дней. И этот единственный день в нынешнем году совпал с 22 июня. Как раз именно утром этого дня немцы открыли войну против нас. Это знаменательное совпадение, несомненно, не случайно! Мы верим, что это есть знак милости Русских Святых к общей нашей родине, и он дает нам великую надежду, что начатая борьба кончится благим для нас концом".

Митрополит Николай вручает медали За оборону Москвы. Фото: pokrov.pro

Финал войны - и это тоже сейчас общеизвестно - не менее символичен: основные боевые действия Великой Отечественной были закончены в день памяти великомученика Георгия Победоносца, который в 1945-м, победном году совпал с Праздником Воскресения Христова - Пасхой.

И ведь это не единственные совпадения! Ровно 80 лет назад, 4 декабря 1941 года завершился оборонительный период Московской битвы, гитлеровский план окружения и захвата советской столицы потерпел провал. Контрнаступление наших войск началось с 5 декабря и закончилось - еще одна знаковая совмещенность! - на Рождество 1942 года. Скептики возразят: про церковные праздники зимой 1941 - 1942 гг. в атеистическом СССР никто и не думал. Не совсем так. И праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и уж, конечно, Рождество для верующих события важные. А верующих в начале войны было гораздо больше, чем может показаться.

Протоиерей Павел Успенский. Фото: hram-predtecha.ru

Связывали ли москвичи в 1941-м эти два события - церковный праздник и начало контрнаступления? Вот это вопрос! Начну с того, что ни пресса, ни радио прямо не объявляли: "Началось контрнаступление под Москвой!" Сталин был осторожен. Давид Ортенберг - главный редактор газеты "Красная звезда", вспоминал, что 5 декабря в редакции царило радостное оживление - готовили номер на 6 декабря с перечислением отбитых у немцев населенных пунктов. Но вечером редакторов газет вызвал к себе секретарь ЦК ВКП(б) А.С. Щербаков и сказал: "Вы забегаете вперед. В Ставке считают, что пока не следует печатать сообщений о нашем наступлении". Было ясно: указание исходит от Сталина, номер пришлось переделывать.

Хотя по свидетельству очевидцев москвичи чувствовали, что происходит перелом. Взять те же заголовки газет. Если в октябре и ноябре звучали призывы: "Не отдадим Москвы!", "Все как один на защиту Москвы!", "Ни шагу назад!", то теперь писали: "Смелее вперед!", "Крепче ударим по врагу!". В воздухе что-то витало, и это чувствовалось. Некий информатор из спецгруппы НКВД 4 декабря докладывал: в московских очередях многие считают, что Москва вообще уже вне опасности, и что Гитлеру скоро конец…" - ах, если бы! Но человек так устроен, что хочет надеяться на лучшее.

И церковный праздник, такой светлый, такой по-детски чистый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы как минимум возрождал эту надежду. Да, открытые храмы можно было по пальцам пересчитать. Да, тех, кто решился бы прийти в эти храмы на богослужение, тоже было немного. В тех же архивах читаем, что были это в основном пожилые женщины, старушки - "белые платочки", как называют их в Церкви. Но они были! И богослужения шли, в том числе и в день Введения во храм Пресвятой Богородицы - праздник в честь трехлетней девочки Марии, самостоятельно взошедшей по лестнице в иерусалимском храме две тысячи лет назад. Праздник, который богословы называют ознаменованием, началом нашего спасения. Такое вот удивительное совпадение!

Ну и, чтобы уж совсем не уходить в область догадок, в финале сошлюсь на один важный документ. Это письмо Николая (Ярушевича), митрополита Крутицкого и Коломенского. Направлено оно Г. Г. Карпову - председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР. Письмо-ходатайство о награждении медалью "За оборону Москвы" духовенства г. Москвы.

"Представляя при сем список духовенства г. Москвы, проявившего особую патриотическую деятельность в месяцы обороны столицы, прошу Вашего ходатайства о награждении указанных представителей духовенства медалью "За оборону Москвы".

Кузнецов Михаил Георгиевич Фото: church.necropol.org

К сожалению, мы очень мало знаем об этих героях. Но вчитайтесь в этот список - эти люди тоже ковали нашу Победу.

1. Палицын Алексей Михайлович, год рождения 1881, национальность: русский. В октябре 1941 г. - январе 1942 г. - Архиепископ Волоколамский, управляющий Московской епархии, оставшись после эвакуации Митрополита Сергия во главе Московской епархии, организовывал частные богослужения по храмам г. Москвы с произнесением патриотических речей, укреплявших веру в победу и вселявших дух мужества. Призывал - в своих обращениях к храмам - к денежным сборам на нужды обороны Москвы и организовал эти сборы.

2. Колчицкий Николай Федорович, год рождения 1890, национальность: русский. Протоиерей, настоятель Кафедрального Патриаршего собора в Москве и Управляющий делами Московской Патриархии. До эвакуации в г. Ульяновск (14 октября 1941 г.), в течение сентября и первой половины октября был деятельным помощником Митрополита Сергия по распространению среди верующих его патриотических посланий. Сам совершал патриотические молебны в соборе и произносил речи с призывами к мужеству, к помощи Родине в деле зашиты Москвы. При нем кафедральный собор внес на оборону 100 тысяч рублей.

3. Бажанов Николай Павлович, год рождения 1891, национальность: русский. Протоиерей, настоятель Воскресенской церкви на Борисовском переулке г. Москвы. Состоял начальником команды противопожарной охраны в домах № № 5 и 7 по Краснопролетарскому тупику (84-е домоуправление), лично принимал участие в тушении зажигательных бомб. Как священник организовал в своем храме служение патриотических молебнов и произносил речи с призывами к защите Москвы.

4. Цветков Павел Иванович, год рождения 1890, национальность: русский. Протоиерей, благочинный 2 округа г. Москвы. Настоятель Ильинской церкви, что в Черкизове, г. Москвы. Организовал бомбоубежище в храме. Лично участвовал в рытье водоема около стадиона "Сталинец" - для оборонных целей. Организовал в приходе сбор цветного лома (2 воза) на нужды обороны. Произносил патриотические речи. Организовал денежные сборы среди верующих на оборону - около 50 тысяч рублей.

5. Марков Стефан Маркович, год рождения 1883, национальность: русский. Протоиерей, благочинный 1 округа г. Москвы. Настоятель Знаменской церкви, что в Переяславской слободе, г. Москвы. Участвовал в пожарной охране своего домоуправления. В храме производил сбор теплых вещей для армии. Обращался с церковного амвона с призывами к бодрости и трудам на защиту Москвы. Организовал сбор от храма на оборону в 80 тысяч рублей.

6. Пономарев Аркадий Константинович, год рождения 1884, национальность: русский. Протоиерей, настоятель Петропавловской церкви, что у Яузских ворот, г. Москвы. В храме организовал бомбоубежище. Организовал сбор серебряных вещей на нужды обороны. Производил среди верующих сборы на блюдо на оборону. Произносил ободряющие патриотические проповеди.

7. Романков Василий Филиппович, год рождения 1891, национальность: русский. Протоиерей. Настоятель церкви Пятницкого кладбища г. Москвы. Организовал сбор среди верующих на нужды обороны - 250 тысяч рублей, сбор теплой одежды для армии. Участвовал в противопожарной обороне на территории домоуправления. В храме вел патриотические беседы.

Архиепископ Алексий (Палицын). Фото: wikipedia.org

8. Кузнецов Михаил Георгиевич, год рождения 1890, национальность: русский. Протоиерей. Настоятель церкви при ст. Лосиноостровская (г. Бабушкин). Часто выступал в храме с патриотическими речами. Устраивал специальные патриотические молебны. Производил сбор деньгами в храме - на оборону Москвы. При его участии храмом внесено на оборону около 60 тысяч рублей.

9. Соллертинский Вячеслав Степанович, год рождения 1872, национальность: русский. Протоиерей. Настоятель Преображенской церкви, что на Преображенской площади г. Москвы. В храме вел ободряющие патриотические беседы; организовал в храме бомбоубежище; вел сборы вещей среди верующих на нужды армии. Денежных пожертвований на оборону страны было им собрано около 30 тысяч рублей.

10. Филонов Петр Дмитриевич, год рождения 1876, национальность: русский. Протоиерей. Настоятель церкви Нечаянной Радости, что в Марьиной Роще г. Москвы. В храме устроил бомбоубежище. Частыми выступлениями с амвона поддерживал дух верующих. Обходил дома верующих с целью поддержания бодрости и мужества. Организовал в храме сборы на оборону страны во время богослужений.

11. Успенский Павел Степанович, год рождения 1885, национальность: русский. Протоиерей. Настоятель церкви Даниловского кладбища в г. Москве. Часто выступал в храме с призывами сохранять мужество и не колеблясь верить в победу. Совместно с церковным советом организовал сборы на оборону и в храме и по домам верующих.

12. Лепехин Павел Васильевич, год рождения 1880, национальность: русский. Протоиерей. Настоятель Николаевской церкви, что в Хамовниках (Теплый пер.) г. Москвы. В тяжелые дни вел себя как пастырь-патриот. Организовал в храме патриотические богослужения, сопровождая их речами патриотического содержания. Располагал верующих к жертвам на нужды обороны. Лично производил в храме сборы деньгами и вещами и сам жертвовал личные вещи на оборону.

13. Казанский Федор Павлович, год рождения 1874, национальность: русский. Протоиерей. Благочинный 3 округа г. Москвы. Настоятель церкви Ваганьковского кладбища г. Москвы, в октябре 1941 г. - январе 1942 г. был настоятелем церкви г. Павлово-Посада. В храме организовал систематические специальные богослужения с произнесением патриотических бесед. Участвовал в похоронах нескольких десятков рабочих, убитых при вражеском налете на один из заводов, и произносил патриотическую речь, причем во время похорон был совершен новый налет на город. Обходил дома верующих с ободрением и призывами к жертвам на нужды обороны.

14. Ларин Сергей Иванович, год рождения 1908, национальность: русский. Сейчас - епископ Кировоградский, викарий Одесской епархии. В октябре 1941 г. - январе 1942 г. - обновленческий епископ Звенигородский, управлявший обновленческой Московской епархией вместо эвакуированного митрополита Введенского. В храмах г. Москвы организовал частые богослужения с произнесением речей на патриотические темы, вдохновлял верующих к защите столицы и к жертвам на нужды обороны Москвы и страны. Обращался к верующим с письменными посланиями патриотического характера с выражением веры в победу над врагом.

С праздником!