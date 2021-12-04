Турция ввела в заблуждение о количестве беспилотников для Украины

Турция продала Украине значительно больше беспилотников Bayraktar TB2, чем было известно ранее, а в будущем могут последовать новые поставки, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.

По словам нескольких чиновников и руководителя турецкой оборонной компании с тесными правительственными связями, производитель оружия "Байкар", базирующийся в Стамбуле, с 2019 года продал Украине десятки беспилотных летательных аппаратов вместе со станциями управления и ракетами. Принимаются заказы еще на два десятка БПЛА. Официальные представители правительства и производителя беспилотников отказались комментировать эти сведения.

Напомним, Украина заключила с Турцией в 2018 году контракт на покупку по неофициальным данным шести беспилотников Bayraktar TB2 и трех станций управления к ним. Поставки были завершены в ноябре 2019 года. Сумма контракта составила 69 миллионов долларов.

Bayraktar TB2 - ударный беспилотник с радиусом действия 150 километров, крейсерской скоростью 130 километров в час и полезной нагрузкой до 50 килограммов. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Эти аппараты сыграли одну из решающих ролей в боевых действиях в Карабахе в 2020 году, информирует ТАСС.