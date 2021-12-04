Новости

В Москве открылся съезд "Единой России" 11:45
В шахте на севере Урала произошел горный удар 11:30
Мишустин назвал Москву лучшим городом для проведения "Экспо-2030" 11:25
Атомные подлодки РФ вооружат "Цирконами" в 2025 году 10:45
Эксперты: Коронавирус может циркулировать в мире до 2026 года 10:44
Минфин одобрил решение Fitch подтвердить рейтинг России на уровне BBB 10:36
Турция ввела в заблуждение о количестве беспилотников для Украины 10:34
Собянин: Беспилотники в 2030 году станут в Москве повседневным городским транспортом 10:33
Инспекторы ВОЗ посетят Россию для оценки "Спутника V" не раньше января 10:26
"Зеленые" облигации Москвы получили премию Cbonds Awards 10:12
Иран хочет радикально изменить документ по ядерной программе 09:47
Проверьте себя. Задание на ударения в ЕГЭ по русскому 09:45
В Москву прибыл авиарейс с россиянами из ЮАР 09:35
Госсекретарь США заявил о возможности переговоров Путина и Байдена в ближайшее время 09:33
Госдеп США увидел прогресс в выдаче дипломатических виз россиянам 08:58
Названы самые высокие зарплаты в Москве 08:52
Депутаты Рады посмеялись над докладом о "российском вторжении" 08:31
МВФ оценил влияние "омикрона" на восстановление мировой экономики 07:55
В "Газпроме" уточнили, сколько газа осталось в России 07:30
Два бегемота в бельгийском зоопарке заразились коронавирусом 07:10
СМИ: Вашингтон объявит о новых санкциях на следующей неделе 06:40
В Москве из-за ветра объявлен желтый уровень погодной опасности 06:25
Нутрициолог Дегтянникова перечислила мешающие похудеть фрукты 05:36
Во Владивостоке после циклона уволили ответственных за уборку снега 05:24
"Омикрон" может ослабить поражающую силу коронавируса 04:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
04.12.2021 10:34
Рубрика: В мире

Турция ввела в заблуждение о количестве беспилотников для Украины

Текст: Александр Саможнев

Турция продала Украине значительно больше беспилотников Bayraktar TB2, чем было известно ранее, а в будущем могут последовать новые поставки, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.

Минобороны Турции уклонилось от комментариев о размещении С-400

По словам нескольких чиновников и руководителя турецкой оборонной компании с тесными правительственными связями, производитель оружия "Байкар", базирующийся в Стамбуле, с 2019 года продал Украине десятки беспилотных летательных аппаратов вместе со станциями управления и ракетами. Принимаются заказы еще на два десятка БПЛА. Официальные представители правительства и производителя беспилотников отказались комментировать эти сведения.

Напомним, Украина заключила с Турцией в 2018 году контракт на покупку по неофициальным данным шести беспилотников Bayraktar TB2 и трех станций управления к ним. Поставки были завершены в ноябре 2019 года. Сумма контракта составила 69 миллионов долларов.

Bayraktar TB2 - ударный беспилотник с радиусом действия 150 километров, крейсерской скоростью 130 километров в час и   полезной нагрузкой до 50 килограммов. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Эти аппараты сыграли одну из решающих ролей в боевых действиях в Карабахе в 2020 году, информирует ТАСС.

В мире Ближний Восток Турция В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Захарова ответила на слова Блинкена о "российской агрессии"
Инспекторы ВОЗ посетят Россию для оценки "Спутника V" не раньше января
Минфин одобрил решение Fitch подтвердить рейтинг России на уровне BBB
Росстат зафиксировал резкое снижение числа бедных граждан
В шахте на севере Урала произошел горный удар
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена