Новости

В Пакистане более ста человек обвинили в линчевании бизнесмена 22:10
В Турции предотвратили покушение на Эрдогана 21:35
"Локомотив" на своем поле проиграл "Уралу" 21:28
Ученые выяснили, как штамм ковида программирует иммунную защиту переболевшего 21:11
В Москву идут 15-градусные морозы 19:53
Ученые объяснили, как омикрон-штамм сделал COVID-19 "более человечным" 19:31
Украинский военный вертолет нарушил госграницу Беларуси 19:25
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую корону 18:57
Мясников перечислил последствия бесконтрольного приема антибиотиков 18:55
Стала известна дата прощания с Ниной Ургант 18:44
В Русской православной церкви выступили за запрет охоты как развлечения 18:39
Самолет с мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль 18:30
Фестиваль японского кино в Москве продлили до 10 декабря 18:12
Митрополит: Кампанию против прививок развернули зарубежные враги России 17:43
Названы автомобили с пробегом, которые дорожают быстрее других 17:25
Памятник главе МЧС Евгению Зиничеву открыли в Элисте 17:04
Гинцбург призвал ускорить введение QR-кодов по всей стране 16:40
Фото: Игроки "Зенита" вышли на поле со щенками на руках 16:39
Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем генсовета партии 16:36
Кабмин одобрил соцподдержку для некоторых граждан при оплате ЖКУ 16:24
В Кузбассе спасатели подняли на поверхность тела еще двух шахтеров 16:22
Путин объявит волонтера года 16:04
Генсовет "Единой России" обновился больше, чем наполовину 15:59
Врачи назвали симптом высокого сахара в крови с необратимыми последствиями 15:59
Минпромторг надеется на сертификацию самолета МС-21 в этом году 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
04.12.2021 21:11
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, как штамм ковида программирует иммунную защиту переболевшего

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

В зависимости от того, с каким штаммом новой коронавирусной инфекции организм человека столкнется впервые, будет запрограммирован его будущий иммунный ответ на другие штаммы, а также предопределена длительность защиты, то есть число антител. Самой уязвимой группой оказались люди, переболевшие в первую волну исходным штаммом COVID-19.

К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона и Лондонского университета королевы Марии, их исследование опубликовано в журнале Science. Оно доказывает, что на число антител влияет на только давность перенесенного заболевания или вакцинации, но и штамм или комбинация штаммов, с которыми столкнулся конкретный человек.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Эксперт не исключил необходимости более частой ревакцинации от COVID-19

Профессор Розмари Бойтон из Имперского колледжа назвала это "иммунным импринтингом". "Воздействие различных белков-шипов коронавируса может ослабить или усилить иммунный ответ на новые штаммы в будущем. Эта находка будет иметь серьезные последствия для модификации вакцин и режима их введения", - считает она.

Так, ученые сравнили иммунную защиту людей, переболевших в первую волну исходным штаммом коронавируса, и защиту людей, переболевших альфа-штаммом. Выяснилось, что во второй волне инфицированные, которые трижды контактировали с белком-шипом (то есть переболели альфой и привились двумя дозами вакцины) показали более слабый иммунный ответ против первичного штамма и бета-штамма, но более сильный ответ против дельты по сравнению с теми, кто столкнулся с тремя одинаковыми белками-шипами (то есть переболели исходным штаммом в первую волну COVID-19 и привились двумя дозами вакцины).

Ученые также зафиксировали несколько случаев прорывной инфекции, вызванной дельта-штаммом, у дважды привитых людей из группы переболевших исходным штаммом. Исследование объясняет это падением антител почти до нуля спустя пять месяцев после вакцинации, в связи с чем ученые призвали их ревакцинироваться при первой возможности, так как бустерная доза резко усиливает иммунитет против COVID-19, в частности против дельты.

Исследование показало, что ученым следует разрабатывать вакцины именно против следующего поколения инфекции, заявил один из соавторов, научный сотрудник Лондонского университета королевы Марии Джозеф Гиббонс. "Мы изучили, как меняется иммунитет с течение времени у людей, инфицированных различными штаммами, и обнаружили, что иммунный ответ на вакцину сильно различается в зависимости от инфицирующего штамма. Эти данные можно использовать для оптимальной модификации вакцины. Эта работа подчеркивает важность постоянного мониторинга эффективности вакцин против новых вариантов, таких как омикрон", - заключил Гиббонс.

Общество Здоровье Общество Наука Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Медведев снова избран председателем "Единой России"
За сутки в России подтверждено 32 974 случая COVID-19 в 85 регионах
Россияне могут столкнуться с дефицитом алкоголя с 1 января 2022 года
Собянин: Беспилотники в 2030 году станут в Москве повседневным городским транспортом
Захарова ответила на слова Блинкена о "российской агрессии"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"