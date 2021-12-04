Ученые выяснили, как штамм ковида программирует иммунную защиту переболевшего

В зависимости от того, с каким штаммом новой коронавирусной инфекции организм человека столкнется впервые, будет запрограммирован его будущий иммунный ответ на другие штаммы, а также предопределена длительность защиты, то есть число антител. Самой уязвимой группой оказались люди, переболевшие в первую волну исходным штаммом COVID-19.

К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона и Лондонского университета королевы Марии, их исследование опубликовано в журнале Science. Оно доказывает, что на число антител влияет на только давность перенесенного заболевания или вакцинации, но и штамм или комбинация штаммов, с которыми столкнулся конкретный человек.

Профессор Розмари Бойтон из Имперского колледжа назвала это "иммунным импринтингом". "Воздействие различных белков-шипов коронавируса может ослабить или усилить иммунный ответ на новые штаммы в будущем. Эта находка будет иметь серьезные последствия для модификации вакцин и режима их введения", - считает она.

Так, ученые сравнили иммунную защиту людей, переболевших в первую волну исходным штаммом коронавируса, и защиту людей, переболевших альфа-штаммом. Выяснилось, что во второй волне инфицированные, которые трижды контактировали с белком-шипом (то есть переболели альфой и привились двумя дозами вакцины) показали более слабый иммунный ответ против первичного штамма и бета-штамма, но более сильный ответ против дельты по сравнению с теми, кто столкнулся с тремя одинаковыми белками-шипами (то есть переболели исходным штаммом в первую волну COVID-19 и привились двумя дозами вакцины).

Ученые также зафиксировали несколько случаев прорывной инфекции, вызванной дельта-штаммом, у дважды привитых людей из группы переболевших исходным штаммом. Исследование объясняет это падением антител почти до нуля спустя пять месяцев после вакцинации, в связи с чем ученые призвали их ревакцинироваться при первой возможности, так как бустерная доза резко усиливает иммунитет против COVID-19, в частности против дельты.

Исследование показало, что ученым следует разрабатывать вакцины именно против следующего поколения инфекции, заявил один из соавторов, научный сотрудник Лондонского университета королевы Марии Джозеф Гиббонс. "Мы изучили, как меняется иммунитет с течение времени у людей, инфицированных различными штаммами, и обнаружили, что иммунный ответ на вакцину сильно различается в зависимости от инфицирующего штамма. Эти данные можно использовать для оптимальной модификации вакцины. Эта работа подчеркивает важность постоянного мониторинга эффективности вакцин против новых вариантов, таких как омикрон", - заключил Гиббонс.