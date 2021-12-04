Украинский военный вертолет нарушил госграницу Беларуси

Вертолет Ми-8 на высоте около ста метров пересек границу и залетел на глубину до километра на территорию Беларуси.

По данным Госпогранкомитета, во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Это произошло около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня".

"Около Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины", - приводит БелТА заявление ведомства.