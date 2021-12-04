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04.12.2021 19:25
Рубрика: В мире

Украинский военный вертолет нарушил госграницу Беларуси

Текст: Александр Саможнев

Вертолет Ми-8 на высоте около ста метров пересек границу и залетел на глубину до километра на территорию Беларуси.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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По данным Госпогранкомитета, во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Это произошло около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня".

"Около Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины", - приводит БелТА заявление ведомства.

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