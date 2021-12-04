В Китае назвали четыре привычки, ведущие к раку

Четыре повседневные привычки, которые могут привести к онкологии, перечислили в китайской соцсети WeChat. Как утверждает автор публикации, ссылаясь на медицинские исследования, к ним относятся время отхода ко сну, раздражительность, проблемы с желудком и селезенкой, а также доедание ранее приготовленной пищи.

Так, по словам автора, люди, которые ложатся поздно, имеют больший риск заболеть раком, чем придерживающиеся правильного режима.

Раздражительность также оказывает сильное влияние на организм.

"Особенно более высокий риск рака имеют пациенты с длительной депрессией", - отмечает автор.

Проблемы с желудком и селезенкой приводят к плохой усвояемости пищи, нарушениям с выведением жидкостей и общим сбоям в работе организма, а в конце могут довести и до онкологии.

Наконец, автор отмечает вред от постоянного доедания ранее приготовленной пищи. По его словам, нитритов в остатках намного больше, чем в свежеприготовленных блюдах, а нитриты являются мощными канцерогенами.

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