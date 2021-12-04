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04.12.2021 08:39
Рубрика: Общество

В Китае назвали четыре привычки, ведущие к раку

Текст: Алексей Рыбин

Четыре повседневные привычки, которые могут привести к онкологии, перечислили в китайской соцсети WeChat. Как утверждает автор публикации, ссылаясь на медицинские исследования, к ним относятся время отхода ко сну, раздражительность, проблемы с желудком и селезенкой, а также доедание ранее приготовленной пищи.

Фото: iStock
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Так, по словам автора, люди, которые ложатся поздно, имеют больший риск заболеть раком, чем придерживающиеся правильного режима.

Раздражительность также оказывает сильное влияние на организм.

"Особенно более высокий риск рака имеют пациенты с длительной депрессией", - отмечает автор.

Проблемы с желудком и селезенкой приводят к плохой усвояемости пищи, нарушениям с выведением жидкостей и общим сбоям в работе организма, а в конце могут довести и до онкологии.

Наконец, автор отмечает вред от постоянного доедания ранее приготовленной пищи. По его словам, нитритов в остатках намного больше, чем в свежеприготовленных блюдах, а нитриты являются мощными канцерогенами.

Перед принятием каких-либо решений, касающихся вашего здоровья, проконсультируйтесь со специалистом!

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