Новости

Страны ЕС могут открыть совместную дипмиссию в Афганистане 22:23
В Пакистане более ста человек обвинили в линчевании бизнесмена 22:10
В Турции предотвратили покушение на Эрдогана 21:35
"Локомотив" на своем поле проиграл "Уралу" 21:28
Ученые выяснили, как штамм ковида программирует иммунную защиту переболевшего 21:11
В Москву идут 15-градусные морозы 19:53
Ученые объяснили, как омикрон-штамм сделал COVID-19 "более человечным" 19:31
Украинский военный вертолет нарушил госграницу Беларуси 19:25
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую корону 18:57
Мясников перечислил последствия бесконтрольного приема антибиотиков 18:55
Стала известна дата прощания с Ниной Ургант 18:44
В Русской православной церкви выступили за запрет охоты как развлечения 18:39
Самолет с мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль 18:30
Фестиваль японского кино в Москве продлили до 10 декабря 18:12
Митрополит: Кампанию против прививок развернули зарубежные враги России 17:43
Названы автомобили с пробегом, которые дорожают быстрее других 17:25
Памятник главе МЧС Евгению Зиничеву открыли в Элисте 17:04
Гинцбург призвал ускорить введение QR-кодов по всей стране 16:40
Фото: Игроки "Зенита" вышли на поле со щенками на руках 16:39
Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем генсовета партии 16:36
Кабмин одобрил соцподдержку для некоторых граждан при оплате ЖКУ 16:24
В Кузбассе спасатели подняли на поверхность тела еще двух шахтеров 16:22
Путин объявит волонтера года 16:04
Генсовет "Единой России" обновился больше, чем наполовину 15:59
Врачи назвали симптом высокого сахара в крови с необратимыми последствиями 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
04.12.2021 22:10
Рубрика: В мире

В Пакистане более ста человек обвинили в линчевании бизнесмена

Текст: Максим Макарычев

В Пакистане полиция арестовала более ста человек по обвинению в линчевании директора фабрики по производству спортивных товаров, сообщает Spiegel.

Этот шокирующий инцидент произошел в пятницу в городе Сиалкот в пакистанской части Кашмира, расположенном примерно в 200 километрах к юго-востоку от столицы страны Исламабада. Здесь выпускается более половины футбольных мячей, производимых во всем мире. Разъяренная толпа забила до смерти генерального менеджера компании по производству спортивных товаров, уроженца из Шри-Ланки, и сожгла его тело. Пакистанский премьер-министр Имран Хан решительно осудил трагический инцидент и назвал его "днем позора для Пакистана", добавив, что возьмет под личный контроль ход расследования.

В Пакистане могут перестать судить граждан за попытку суицида

По данным полиции, толпа решила сама казнить директора, поверив слухам о том, что он якобы сорвал религиозный плакат и бросил его в мусорное ведро. Как отмечают иностранные наблюдатели, в Пакистане малейшее подозрение в оскорблении ислама может вызвать протесты и привести к линчеванию. За несколько дней до этой трагедии в Сиалкоте толпа подожгла полицейский участок в одном из городов в другой части Пакистана, требуя выдать ей мужчину, задержанного за богохульство.

Обвинение в богохульстве также часто используется как повод для сведения личных счетов. По словам специального посланника правительства Пакистана по вопросам религиозной толерантности Тахира Ашрафи, полиция расследует убийство в Сиалкоте в том же направлении. Рабочие жаловались, что директор завода был "очень строгим", сказал Ашрафи. Некоторые фабричные рабочие, по его словам, могли "разыграть религиозную карту", чтобы отомстить менеджеру.

В мире Ближний Восток Пакистан

Главное сегодня

Медведев снова избран председателем "Единой России"
За сутки в России подтверждено 32 974 случая COVID-19 в 85 регионах
Россияне могут столкнуться с дефицитом алкоголя с 1 января 2022 года
Собянин: Беспилотники в 2030 году станут в Москве повседневным городским транспортом
Захарова ответила на слова Блинкена о "российской агрессии"
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена