В Пакистане более ста человек обвинили в линчевании бизнесмена

В Пакистане полиция арестовала более ста человек по обвинению в линчевании директора фабрики по производству спортивных товаров, сообщает Spiegel.

Этот шокирующий инцидент произошел в пятницу в городе Сиалкот в пакистанской части Кашмира, расположенном примерно в 200 километрах к юго-востоку от столицы страны Исламабада. Здесь выпускается более половины футбольных мячей, производимых во всем мире. Разъяренная толпа забила до смерти генерального менеджера компании по производству спортивных товаров, уроженца из Шри-Ланки, и сожгла его тело. Пакистанский премьер-министр Имран Хан решительно осудил трагический инцидент и назвал его "днем позора для Пакистана", добавив, что возьмет под личный контроль ход расследования.

По данным полиции, толпа решила сама казнить директора, поверив слухам о том, что он якобы сорвал религиозный плакат и бросил его в мусорное ведро. Как отмечают иностранные наблюдатели, в Пакистане малейшее подозрение в оскорблении ислама может вызвать протесты и привести к линчеванию. За несколько дней до этой трагедии в Сиалкоте толпа подожгла полицейский участок в одном из городов в другой части Пакистана, требуя выдать ей мужчину, задержанного за богохульство.

Обвинение в богохульстве также часто используется как повод для сведения личных счетов. По словам специального посланника правительства Пакистана по вопросам религиозной толерантности Тахира Ашрафи, полиция расследует убийство в Сиалкоте в том же направлении. Рабочие жаловались, что директор завода был "очень строгим", сказал Ашрафи. Некоторые фабричные рабочие, по его словам, могли "разыграть религиозную карту", чтобы отомстить менеджеру.