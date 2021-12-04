В Риме открылась научная конференция, посвященная Сергею Аверинцеву

В Русском доме в Риме прошла научная конференция, посвященная памяти выдающегося российского филолога Сергея Аверинцева. Она была организована посольством России в Ватикане, Российской академией наук (РАН), Амброзианской библиотекой и Папским комитетом по историческим наукам.

У Сергея Аверинцева есть известный сборник "Другой Рим", собравший в себе тексты, посвященные Византии, как Новому Риму, и античности, но это "другая", христианская античность, не такая известная.

"Универсальная эрудиция Аверинцева, его знание различных пластов европейской культуры давали возможность определять и отслеживать органическую связь великих христианских культур - русской и западноевропейской, их взаимопроникновение", - сказал на открытии конференции посол России в Ватикане, бывший министр культуры Александр Авдеев. По его словам, замысел конференции появился еще пять лет назад, и его сразу же поддержали собеседники в Ватикане, Италии и России.

Он также отметил, что научная деятельность русского мыслителя "способствовала лучшему осознанию исторических процессов", о которых говорится в заявлении Папы Римского Франциска и патриарха Кирилла, принятом в феврале 2016 года в Гаване.

"Сегодня мы вспоминаем человека, для которого слово имело божественный, благословенный смысл. Мы вспоминаем человека, который понимал глубинную взаимосвязанность культур и религий", - сказал на открытии специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Александр Авдеев предложил проводить подобную конференцию раз в два года. Идею поддержал академик РАН, президент исторического факультета МГУ Сергей Карпов, рассказавший, что в МГУ Аверинцевские чтения проводятся каждые два года. "Если мы скомбинируем, например, один год в Московском университете, а другой - здесь, то это будет хорошее сочетание для распространения тех гуманистических и гуманных идей, защитником которых был Аверинцев", - предложил Карпов.