В Русской православной церкви выступили за запрет охоты как развлечения

"Пережитком прошлого" назвал охоту, выбранную в качестве развлечения, председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС), митрополит Волоколамский Иларион. В таком виде ее стоит запретить, считает он.

- Я думаю, что нам надо от этого отказываться. Чем скорее мы от этого откажемся, тем лучше, - сказал он в телеэфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

Подчеркнув свое отрицательное отношение охоте, он высказал свое мнение о том, что она допустима только в том случае, когда популяция тех или иных животных в лесу или заповеднике разрослась и нуждается в урегулировании. Но заниматься этим, по словам митрополита, должны специалисты (егеря). Они имеют на это право и должны это осуществлять по заказу соответствующих служб.

По мнению церковного спикера, охота чревата и человеческими жертвами: когда животное берут в кольцо, и охотники, находясь друг напротив друга, могут попасть не в зверя, а в человека.

- Не говорю уже о том, что бывают случаи, когда люди убивают собственных родственников. Я знаю случай, когда человек сына своего убил на охоте, потому что принял его за животное, - сказал митрополит Иларион, подытожив свое отношение: это то развлечение, "которое опасно, которое совершенно не нужно и которое следовало бы запретить".