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04.12.2021 21:35
Рубрика: В мире

В Турции предотвратили покушение на Эрдогана

Текст: Александр Саможнев
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Сотрудники сил безопасности Турции уничтожили взрывное устройство в городе Сиирт, где проходил митинг президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает газета Gumhuriyet.

Фото: wikipedia.org
На премьер-министра Ирака совершили покушение беспилотниками

Бомба с дистанционным управлением была обнаружена под машиной полицейского, обеспечивающего безопасность на митинге. Полиция проводит расследование инцидента. Разыскиваются лица, намеревавшиеся совершить покушение на президента.

Сиирт расположен на юго-востоке страны. Президент Турции прибыл в этот город для выступления перед своими сторонниками.

В мире Ближний Восток Турция

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