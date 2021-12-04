Виктория Исакова снялась в новом фильме Семена Серзина

Закончились съемки нового фильма режиссера Семена Серзина "Похожий человек". Об этом обозревателю "РГ" рассказала продюсер картины Наталья Мокрицкая. Она же ответила на несколько вопросов о картине.

Что это будет за фильм?

Наталья Мокрицкая: Серзин написал сценарий по пьесе Дмитрия Данилова "Свидетельские показания". По жанру - интеллектуальный авторский детектив. Фильм черно-белый. В главных ролях - сам Семен Серзин, который уже известен своей ролью в картине Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Он, кстати, артист по образованию. Также снимались замечательные актрисы Таисия Вилкова, Виктория Исакова и Любовь Толкалина.

Предыдущий фильм Серзина "Человек из Подольска" тоже ведь снят по пьесе Данилова?

Наталья Мокрицкая: Да, мы снова сотрудничаем с нашим любимым автором.

И не случайно в названиях обоих фильмов слово "Человек"?

Наталья Мокрицкая: Это придумал режиссер.

Будет ли в этом фильме играть Вадик Королев? И прозвучит ли музыка из группы "Окуджав"?

Наталья Мокрицкая: Нет, Королев не играет, и музыки их тоже пока не будет. Но мы только закончили съемки. Точно могу сказать, что в картине будет и классическая музыка - Баха, и современных групп.

Исакова снова будет обнаженная?

Наталья Мокрицкая: Нет, она будет интеллектуальная. Правда одно другому не мешает (смеется).

Когда выйдет фильм?

Наталья Мокрицкая: Думаю, что закончим мы его весной и начнем фестивальное продвижение. Фильм небольшой, малобюджетный. Надеюсь, что мы подадимся на "Кинотавр" и на другие кинофестивали. Картина очень стильная. На мой взгляд, похоже на стилистику 70-х годов.

Это вторая картина Серзина как режиссера?

Наталья Мокрицкая: Да

А с Интернет-сервисами нет договоренности о том, где ее покажут?

Наталья Мокрицкая: Нет. Мы сняли фильм на субсидию мэра Москвы, которую получили за "Человека из Подольска". А конкретно - за изображение в картине образа Москвы. А также мы используем для съемок деньги, которые давало правительство Москвы на поддержку фильмов, что выходили во время пандемии.