Виктория Исакова снялась в новом фильме Семена Серзина

Что это будет за фильм?
Наталья Мокрицкая: Серзин написал сценарий по пьесе Дмитрия Данилова "Свидетельские показания". По жанру - интеллектуальный авторский детектив. Фильм черно-белый. В главных ролях - сам Семен Серзин, который уже известен своей ролью в картине Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Он, кстати, артист по образованию. Также снимались замечательные актрисы Таисия Вилкова, Виктория Исакова и Любовь Толкалина.
Предыдущий фильм Серзина "Человек из Подольска" тоже ведь снят по пьесе Данилова?
Наталья Мокрицкая: Да, мы снова сотрудничаем с нашим любимым автором.
И не случайно в названиях обоих фильмов слово "Человек"?
Наталья Мокрицкая: Это придумал режиссер.
Будет ли в этом фильме играть Вадик Королев? И прозвучит ли музыка из группы "Окуджав"?
Наталья Мокрицкая: Нет, Королев не играет, и музыки их тоже пока не будет. Но мы только закончили съемки. Точно могу сказать, что в картине будет и классическая музыка - Баха, и современных групп.
Исакова снова будет обнаженная?
Наталья Мокрицкая: Нет, она будет интеллектуальная. Правда одно другому не мешает (смеется).
Когда выйдет фильм?
Наталья Мокрицкая: Думаю, что закончим мы его весной и начнем фестивальное продвижение. Фильм небольшой, малобюджетный. Надеюсь, что мы подадимся на "Кинотавр" и на другие кинофестивали. Картина очень стильная. На мой взгляд, похоже на стилистику 70-х годов.
Это вторая картина Серзина как режиссера?
Наталья Мокрицкая: Да
А с Интернет-сервисами нет договоренности о том, где ее покажут?
Наталья Мокрицкая: Нет. Мы сняли фильм на субсидию мэра Москвы, которую получили за "Человека из Подольска". А конкретно - за изображение в картине образа Москвы. А также мы используем для съемок деньги, которые давало правительство Москвы на поддержку фильмов, что выходили во время пандемии.