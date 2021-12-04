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04.12.2021 13:44
Рубрика: Власть

Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" доказала свое лидерство

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" достойно проявила себя в сложных условиях избирательной кампании. В субботу, 4 декабря, президент России по видеосвязи обратился к участникам 3 этапа съезда партии.

Путин отметил, что партия выдержала жесткую, открытую борьбу и "победила уверенно, с солидным преимуществом"

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС
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"Вновь доказала, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства", - подчеркнул он. По его словам, такой результат крайне значим для всей нашей страны и для ее стабильного развития.

Путин добавил, что успех "Единой России" определили не громкие лозунги, за которыми обычно ничего нет, кроме пустых обещаний. "У вас был другой стиль кампании, другой подход. Само отношение к избирателю. Партия предложила гражданам России конструктивную, созидательную и объединяющую повестку. Вышла с программой, которая начинала формировать задолго до выборов, в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых вопросов", - отметил президент.

Путин также считает, что избиратели оценили и обновление рядов Единой России. Он напомнил, что практически наполовину изменился состав фракции. "Единая Россия стала первой из крупных политических сил поддержала движение "Мы Вместе". Многие члены и сторонники партии с первых дней пандемии стали волонтерами", - сказал он.

Путин отметил, что Единая Россия после выборов сразу же приступила к выполнению поставленных целей и призвал, чтобы каждое слово партии стало реальным делом.

Президент предложил придерживаться принципа "выполнили одну задачу - сразу же нужно ставить следующую". "Тогда народная программы будет не только воплощаться, но и развиваться. Обновляться, чтобы соответствовать времени и насущным запросам людей", - сказал он.

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