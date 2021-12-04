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04.12.2021 14:50
Рубрика: Общество

Врач-сомнолог объяснил, как легко сделать сон здоровым

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-сомнолог Роман Бузунов объяснил, что нужно делать, чтобы сон был крепким и здоровым, а пробуждение легким. По его словам, стоит лишь отказаться от нескольких привычек. Об этом доктор медицинских наук рассказал в интервью RT.

Фото: iStock
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Первым делом, по мнению Бузунова, нужно перестать употреблять кофеин. И речь идет не только о кофе, но и чае.

"Кофеин действует до шести, а иногда (у чувствительных людей) до восьми часов. То есть можно в шесть вечера выпить чашечку чая, кофе, а потом до двух часов ночи иметь проблемы с засыпанием", - говорит сомнолог. Также, по его словам, не стоит злоупотреблять алкоголем.

Что же касается пищи, то здесь никаких запретов нет. Главное, что советует врач, - не переедать на ночь. А вот посторонних запахов в спальне, по мнению специалиста, лучше избегать.

Для легкого пробуждения Роман Бузунов рекомендует использовать светобудильники. Особенно это актуально в осенне-зимний период с коротким световым днем, поскольку в темноте просыпаться тяжелее - из-за вырабатываемого организмом мелатонина.

"Допустим, вам нужно встать в 7 утра, лампа начинает в 6:30 увеличивать освещенность, меняя окраску от тускловато-красного до ярко-желтого света, фактически имитируя рассвет. Подавляется продукция мелатонина, и вы гораздо легче встаете", - говорит сомнолог.

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