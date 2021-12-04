Врачи назвали симптом высокого сахара в крови с необратимыми последствиями

Высокий уровень сахара в крови чаще всего дает осложнения на нижние конечности, в частности ступни, однако симптомы также могут проявиться в ротовой полости. Как выяснили ученые, у людей с диабетом в среднем выпадает десять зубов по сравнению показателем менее семи у здоровых людей.

Исследование об этом опубликовано в журнале Стоматологической ассоциации США (JADA). Из него следует, что 28% испытуемых с диабетом потеряли все зубы. Высокий уровень сахара в крови мог ограничить соединительные ткани полости рта в питательных веществах, которые поступают в организм с пищей, при этом избыточное употребление сахара дополнительно образует на зубах налет, а остатки пищи между зубами, в частности сладкой, создают благоприятные условия для бактерий и приводит к пародонтиту.

Врачи предостерегают диабетиков от избыточного употребления сахара и крахмала, а также трансжиров, пишет Daily Express. Среди ранних симптомов пародонтита они называют кровоточащие и припухшие десны. При ухудшении может появиться тянущая боль, которая во время чистки зубов становится резкой. Чтобы быть уверенным в том, что это пародонтит, а не иное заболевание, а также для установления связи с диабетом, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или стоматологом.

Исследования, подтверждающие связь пародонтита и ряда серьезных заболеваний (инсульта, диабета, респираторных инфекций, а также тяжелых родов), ученые проводят со второй половины XX века, при этом за последние 20 лет пародонтит удалось связать с эректильной дисфункцией, ожирением, снижением когнитивных способностей, ревматоидным артритом и даже предположить, что пародонтит может усиливать осложнения от COVID-19.