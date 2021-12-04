За сутки в России подтверждено 32 974 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3356
- 2 Санкт-Петербург 2528
- 3 Московская область 2075
- 4 Самарская область 887
- 5 Краснодарский край 840
- 6 Воронежская область 739
- 7 Красноярский край 711
- 8 Пермский край 695
- 9 Свердловская область 692
- 10 Нижегородская область 688
- 11 Ростовская область 656
- 12 Республика Башкортостан 653
- 13 Челябинская область 645
- 14 Иркутская область 602
- 15 Омская область 577
- 16 Саратовская область 533
- 17 Алтайский край 521
- 18 Хабаровский край 520
- 19 Приморский край 463
- 20 Ставропольский край 458
- 21 Волгоградская область 436
- 22 Республика Крым 403
- 23 Новосибирская область 401
- 24 Ульяновская область 375
- 25 Ленинградская область 374
- 26 Вологодская область 373
- 27 Липецкая область 370
- 28 Кемеровская область 369
- 29 Архангельская область 368
- 30 Тверская область 364
- 31 Пензенская область 361
- 32 Белгородская область 340
- 33 Забайкальский край 325
- 34 Владимирская область 311
- 35 Тюменская область 311
- 36 Оренбургская область 305
- 37 Республика Коми 289
- 38 Курская область 280
- 39 Ярославская область 276
- 40 Калининградская область 274
- 41 Орловская область 273
- 42 Амурская область 263
- 43 Республика Саха (Якутия) 256
- 44 Кировская область 256
- 45 Республика Карелия 252
- 46 Смоленская область 251
- 47 Астраханская область 245
- 48 Тульская область 244
- 49 Республика Бурятия 234
- 50 Брянская область 234
- 51 Республика Татарстан 234
- 52 Ханты-Мансийский автономный округ 227
- 53 Томская область 225
- 54 Новгородская область 223
- 55 Рязанская область 222
- 56 Тамбовская область 209
- 57 Удмуртская Республика 207
- 58 Калужская область 206
- 59 Ивановская область 203
- 60 Мурманская область 200
- 61 Севастополь 197
- 62 Курганская область 197
- 63 Псковская область 190
- 64 Костромская область 181
- 65 Республика Дагестан 164
- 66 Республика Хакасия 157
- 67 Республика Мордовия 153
- 68 Республика Чувашия 143
- 69 Сахалинская область 135
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
- 71 Республика Марий Эл 124
- 72 Республика Адыгея 107
- 73 Кабардино-Балкарская Республика 105
- 74 Республика Ингушетия 87
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 85
- 76 Чеченская Республика 80
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 78
- 78 Республика Тыва 55
- 79 Камчатский край 51
- 80 Еврейская автономная область 39
- 81 Республика Алтай 34
- 82 Магаданская область 33
- 83 Республика Калмыкия 24
- 84 Ненецкий автономный округ 12
- 85 Чукотский автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 769 011 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Калмыкия 0,07%
2. Республика Алтай 0,14%
3. Москва, Чукотский автономный округ 0,17%
За последние сутки подтверждено 1 215 смертей:
- Москва 93
- Санкт-Петербург 57
- Московская область 55
- Краснодарский край 42
- Воронежская область 37
- Волгоградская область 37
- Нижегородская область 37
- Республика Башкортостан 36
- Ростовская область 35
- Ставропольский край 35
- Свердловская область 35
- Самарская область 34
- Красноярский край 31
- Челябинская область 29
- Иркутская область 29
- Алтайский край 27
- Республика Крым 24
- Саратовская область 23
- Пермский край 22
- Владимирская область 21
- Пензенская область 21
- Рязанская область 20
- Республика Коми 20
- Брянская область 19
- Республика Чувашия 19
- Вологодская область 14
- Новосибирская область 14
- Ханты-Мансийский автономный округ 13
- Оренбургская область 12
- Тюменская область 12
- Республика Хакасия 12
- Омская область 12
- Ивановская область 11
- Липецкая область 11
- Калининградская область 11
- Ульяновская область 11
- Тверская область 10
- Тульская область 10
- Архангельская область 10
- Кабардино-Балкарская Республика 10
- Удмуртская Республика 10
- Забайкальский край 10
- Смоленская область 9
- Республика Дагестан 9
- Белгородская область 8
- Курская область 8
- Тамбовская область 8
- Ярославская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Марий Эл 8
- Республика Бурятия 8
- Калужская область 7
- Ленинградская область 6
- Астраханская область 6
- Севастополь 6
- Республика Татарстан 6
- Орловская область 5
- Псковская область 5
- Чеченская Республика 5
- Республика Мордовия 5
- Приморский край 5
- Хабаровский край 5
- Костромская область 4
- Республика Карелия 4
- Новгородская область 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Кировская область 4
- Курганская область 4
- Кемеровская область 4
- Республика Адыгея 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Алтай 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Сахалинская область 3
- Республика Ингушетия 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Калмыкия 1
- Камчатский край 1
За весь период по России умерло 280 072 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 182 человека:
- Москва 3718
- Санкт-Петербург 2760
- Московская область 1850
- Челябинская область 1385
- Краснодарский край 1119
- Волгоградская область 853
- Самарская область 827
- Омская область 826
- Красноярский край 752
- Пермский край 723
- Республика Башкортостан 653
- Ульяновская область 620
- Нижегородская область 607
- Ростовская область 602
- Рязанская область 573
- Пензенская область 573
- Смоленская область 572
- Саратовская область 572
- Тверская область 571
- Хабаровский край 531
- Алтайский край 505
- Свердловская область 486
- Воронежская область 482
- Калининградская область 463
- Липецкая область 428
- Забайкальский край 418
- Республика Крым 408
- Ленинградская область 401
- Вологодская область 380
- Республика Саха (Якутия) 379
- Республика Хакасия 370
- Иркутская область 364
- Ставропольский край 317
- Брянская область 316
- Оренбургская область 309
- Приморский край 304
- Орловская область 291
- Архангельская область 287
- Республика Татарстан 280
- Курская область 276
- Республика Коми 276
- Тюменская область 275
- Астраханская область 274
- Тамбовская область 266
- Белгородская область 265
- Новгородская область 265
- Мурманская область 260
- Ханты-Мансийский автономный округ 256
- Кемеровская область 256
- Ярославская область 251
- Республика Бурятия 232
- Тульская область 229
- Владимирская область 228
- Томская область 224
- Республика Карелия 221
- Псковская область 219
- Костромская область 214
- Калужская область 201
- Ивановская область 187
- Курганская область 184
- Удмуртская Республика 178
- Амурская область 159
- Кировская область 156
- Республика Дагестан 152
- Республика Мордовия 135
- Новосибирская область 133
- Республика Чувашия 129
- Республика Северная Осетия - Алания 121
- Сахалинская область 121
- Республика Марий Эл 116
- Севастополь 106
- Кабардино-Балкарская Республика 98
- Ямало-Ненецкий автономный округ 87
- Республика Адыгея 78
- Республика Ингушетия 72
- Республика Алтай 70
- Чеченская Республика 63
- Карачаево-Черкесская Республика 61
- Республика Тыва 56
- Камчатский край 39
- Магаданская область 38
- Еврейская автономная область 37
- Республика Калмыкия 28
- Чукотский автономный округ 9
- Ненецкий автономный округ 6
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 471 813