За сутки в России подтверждено 32 974 случая COVID-19 в 85 регионах

Новости

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в поле под Тюменью 13:07
Россия и Индия обсуждают совместное освоение Луны 12:58
Стоимость биткоина резко упала почти до 42 тысяч долларов 12:54
Booking.com впервые раскрыл свою выручку в России 12:43
Прокуратура проведет проверку после горного удара на уральской шахте 12:39
Минтранс: Транспортная стратегия не вводит ограничений для личных авто 12:37
Православные христиане отмечают праздник Введение во храм Богородицы 12:16
Крупные ночные клубы в Москве могут закрыть из-за ковидных нарушений 11:56
В Москве открылся съезд "Единой России" 11:45
В шахте на севере Урала произошел горный удар 11:30
Мишустин назвал Москву лучшим городом для проведения "Экспо-2030" 11:25
Атомные подлодки РФ вооружат "Цирконами" в 2025 году 10:45
Эксперты: Коронавирус может циркулировать в мире до 2026 года 10:44
Минфин одобрил решение Fitch подтвердить рейтинг России на уровне BBB 10:36
Турция ввела в заблуждение о количестве беспилотников для Украины 10:34
Собянин: Беспилотники в 2030 году станут в Москве повседневным городским транспортом 10:33
Инспекторы ВОЗ посетят Россию для оценки "Спутника V" не раньше января 10:26
"Зеленые" облигации Москвы получили премию Cbonds Awards 10:12
Иран хочет радикально изменить документ по ядерной программе 09:47
Проверьте себя. Задание на ударения в ЕГЭ по русскому 09:45
В Москву прибыл авиарейс с россиянами из ЮАР 09:35
Госсекретарь США заявил о возможности переговоров Путина и Байдена в ближайшее время 09:33
Госдеп США увидел прогресс в выдаче дипломатических виз россиянам 08:58
Названы самые высокие зарплаты в Москве 08:52
Депутаты Рады посмеялись над докладом о "российском вторжении" 08:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
04.12.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 32 974 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 32 974 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3356
  • 2 Санкт-Петербург 2528
  • 3 Московская область 2075
  • 4 Самарская область 887
  • 5 Краснодарский край 840
  • 6 Воронежская область 739
  • 7 Красноярский край 711
  • 8 Пермский край 695
  • 9 Свердловская область 692
  • 10 Нижегородская область 688
  • 11 Ростовская область 656
  • 12 Республика Башкортостан 653
  • 13 Челябинская область 645
  • 14 Иркутская область 602
  • 15 Омская область 577
  • 16 Саратовская область 533
  • 17 Алтайский край 521
  • 18 Хабаровский край 520
  • 19 Приморский край 463
  • 20 Ставропольский край 458
  • 21 Волгоградская область 436
  • 22 Республика Крым 403
  • 23 Новосибирская область 401
  • 24 Ульяновская область 375
  • 25 Ленинградская область 374
  • 26 Вологодская область 373
  • 27 Липецкая область 370
  • 28 Кемеровская область 369
  • 29 Архангельская область 368
  • 30 Тверская область 364
  • 31 Пензенская область 361
  • 32 Белгородская область 340
  • 33 Забайкальский край 325
  • 34 Владимирская область 311
  • 35 Тюменская область 311
  • 36 Оренбургская область 305
  • 37 Республика Коми 289
  • 38 Курская область 280
  • 39 Ярославская область 276
  • 40 Калининградская область 274
  • 41 Орловская область 273
  • 42 Амурская область 263
  • 43 Республика Саха (Якутия) 256
  • 44 Кировская область 256
  • 45 Республика Карелия 252
  • 46 Смоленская область 251
  • 47 Астраханская область 245
  • 48 Тульская область 244
  • 49 Республика Бурятия 234
  • 50 Брянская область 234
  • 51 Республика Татарстан 234
  • 52 Ханты-Мансийский автономный округ 227
  • 53 Томская область 225
  • 54 Новгородская область 223
  • 55 Рязанская область 222
  • 56 Тамбовская область 209
  • 57 Удмуртская Республика 207
  • 58 Калужская область 206
  • 59 Ивановская область 203
  • 60 Мурманская область 200
  • 61 Севастополь 197
  • 62 Курганская область 197
  • 63 Псковская область 190
  • 64 Костромская область 181
  • 65 Республика Дагестан 164
  • 66 Республика Хакасия 157
  • 67 Республика Мордовия 153
  • 68 Республика Чувашия 143
  • 69 Сахалинская область 135
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
  • 71 Республика Марий Эл 124
  • 72 Республика Адыгея 107
  • 73 Кабардино-Балкарская Республика 105
  • 74 Республика Ингушетия 87
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 85
  • 76 Чеченская Республика 80
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 78
  • 78 Республика Тыва 55
  • 79 Камчатский край 51
  • 80 Еврейская автономная область 39
  • 81 Республика Алтай 34
  • 82 Магаданская область 33
  • 83 Республика Калмыкия 24
  • 84 Ненецкий автономный округ 12
  • 85 Чукотский автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 769 011 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Калмыкия 0,07%

2. Республика Алтай 0,14%

3. Москва, Чукотский автономный округ 0,17%

За последние сутки подтверждено 1 215 смертей:
  1. Москва 93
  2. Санкт-Петербург 57
  3. Московская область 55
  4. Краснодарский край 42
  5. Воронежская область 37
  6. Волгоградская область 37
  7. Нижегородская область 37
  8. Республика Башкортостан 36
  9. Ростовская область 35
  10. Ставропольский край 35
  11. Свердловская область 35
  12. Самарская область 34
  13. Красноярский край 31
  14. Челябинская область 29
  15. Иркутская область 29
  16. Алтайский край 27
  17. Республика Крым 24
  18. Саратовская область 23
  19. Пермский край 22
  20. Владимирская область 21
  21. Пензенская область 21
  22. Рязанская область 20
  23. Республика Коми 20
  24. Брянская область 19
  25. Республика Чувашия 19
  26. Вологодская область 14
  27. Новосибирская область 14
  28. Ханты-Мансийский автономный округ 13
  29. Оренбургская область 12
  30. Тюменская область 12
  31. Республика Хакасия 12
  32. Омская область 12
  33. Ивановская область 11
  34. Липецкая область 11
  35. Калининградская область 11
  36. Ульяновская область 11
  37. Тверская область 10
  38. Тульская область 10
  39. Архангельская область 10
  40. Кабардино-Балкарская Республика 10
  41. Удмуртская Республика 10
  42. Забайкальский край 10
  43. Смоленская область 9
  44. Республика Дагестан 9
  45. Белгородская область 8
  46. Курская область 8
  47. Тамбовская область 8
  48. Ярославская область 8
  49. Мурманская область 8
  50. Республика Марий Эл 8
  51. Республика Бурятия 8
  52. Калужская область 7
  53. Ленинградская область 6
  54. Астраханская область 6
  55. Севастополь 6
  56. Республика Татарстан 6
  57. Орловская область 5
  58. Псковская область 5
  59. Чеченская Республика 5
  60. Республика Мордовия 5
  61. Приморский край 5
  62. Хабаровский край 5
  63. Костромская область 4
  64. Республика Карелия 4
  65. Новгородская область 4
  66. Республика Северная Осетия - Алания 4
  67. Кировская область 4
  68. Курганская область 4
  69. Кемеровская область 4
  70. Республика Адыгея 3
  71. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  72. Республика Алтай 3
  73. Республика Саха (Якутия) 3
  74. Сахалинская область 3
  75. Республика Ингушетия 2
  76. Карачаево-Черкесская Республика 2
  77. Республика Калмыкия 1
  78. Камчатский край 1

За весь период по России умерло 280 072 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 182 человека:
  1. Москва 3718
  2. Санкт-Петербург 2760
  3. Московская область 1850
  4. Челябинская область 1385
  5. Краснодарский край 1119
  6. Волгоградская область 853
  7. Самарская область 827
  8. Омская область 826
  9. Красноярский край 752
  10. Пермский край 723
  11. Республика Башкортостан 653
  12. Ульяновская область 620
  13. Нижегородская область 607
  14. Ростовская область 602
  15. Рязанская область 573
  16. Пензенская область 573
  17. Смоленская область 572
  18. Саратовская область 572
  19. Тверская область 571
  20. Хабаровский край 531
  21. Алтайский край 505
  22. Свердловская область 486
  23. Воронежская область 482
  24. Калининградская область 463
  25. Липецкая область 428
  26. Забайкальский край 418
  27. Республика Крым 408
  28. Ленинградская область 401
  29. Вологодская область 380
  30. Республика Саха (Якутия) 379
  31. Республика Хакасия 370
  32. Иркутская область 364
  33. Ставропольский край 317
  34. Брянская область 316
  35. Оренбургская область 309
  36. Приморский край 304
  37. Орловская область 291
  38. Архангельская область 287
  39. Республика Татарстан 280
  40. Курская область 276
  41. Республика Коми 276
  42. Тюменская область 275
  43. Астраханская область 274
  44. Тамбовская область 266
  45. Белгородская область 265
  46. Новгородская область 265
  47. Мурманская область 260
  48. Ханты-Мансийский автономный округ 256
  49. Кемеровская область 256
  50. Ярославская область 251
  51. Республика Бурятия 232
  52. Тульская область 229
  53. Владимирская область 228
  54. Томская область 224
  55. Республика Карелия 221
  56. Псковская область 219
  57. Костромская область 214
  58. Калужская область 201
  59. Ивановская область 187
  60. Курганская область 184
  61. Удмуртская Республика 178
  62. Амурская область 159
  63. Кировская область 156
  64. Республика Дагестан 152
  65. Республика Мордовия 135
  66. Новосибирская область 133
  67. Республика Чувашия 129
  68. Республика Северная Осетия - Алания 121
  69. Сахалинская область 121
  70. Республика Марий Эл 116
  71. Севастополь 106
  72. Кабардино-Балкарская Республика 98
  73. Ямало-Ненецкий автономный округ 87
  74. Республика Адыгея 78
  75. Республика Ингушетия 72
  76. Республика Алтай 70
  77. Чеченская Республика 63
  78. Карачаево-Черкесская Республика 61
  79. Республика Тыва 56
  80. Камчатский край 39
  81. Магаданская область 38
  82. Еврейская автономная область 37
  83. Республика Калмыкия 28
  84. Чукотский автономный округ 9
  85. Ненецкий автономный округ 6

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 471 813

В регионах Общество Здоровье ЮФО ЦФО УрФО СФО СКФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Православные христиане отмечают праздник Введение во храм Богородицы
Собянин: Беспилотники в 2030 году станут в Москве повседневным городским транспортом
Захарова ответила на слова Блинкена о "российской агрессии"
Инспекторы ВОЗ посетят Россию для оценки "Спутника V" не раньше января
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в поле под Тюменью
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"