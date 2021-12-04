За сутки в России подтверждено 32 974 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3356

2 Санкт-Петербург 2528

3 Московская область 2075

4 Самарская область 887

5 Краснодарский край 840

6 Воронежская область 739

7 Красноярский край 711

8 Пермский край 695

9 Свердловская область 692

10 Нижегородская область 688

11 Ростовская область 656

12 Республика Башкортостан 653

13 Челябинская область 645

14 Иркутская область 602

15 Омская область 577

16 Саратовская область 533

17 Алтайский край 521

18 Хабаровский край 520

19 Приморский край 463

20 Ставропольский край 458

21 Волгоградская область 436

22 Республика Крым 403

23 Новосибирская область 401

24 Ульяновская область 375

25 Ленинградская область 374

26 Вологодская область 373

27 Липецкая область 370

28 Кемеровская область 369

29 Архангельская область 368

30 Тверская область 364

31 Пензенская область 361

32 Белгородская область 340

33 Забайкальский край 325

34 Владимирская область 311

35 Тюменская область 311

36 Оренбургская область 305

37 Республика Коми 289

38 Курская область 280

39 Ярославская область 276

40 Калининградская область 274

41 Орловская область 273

42 Амурская область 263

43 Республика Саха (Якутия) 256

44 Кировская область 256

45 Республика Карелия 252

46 Смоленская область 251

47 Астраханская область 245

48 Тульская область 244

49 Республика Бурятия 234

50 Брянская область 234

51 Республика Татарстан 234

52 Ханты-Мансийский автономный округ 227

53 Томская область 225

54 Новгородская область 223

55 Рязанская область 222

56 Тамбовская область 209

57 Удмуртская Республика 207

58 Калужская область 206

59 Ивановская область 203

60 Мурманская область 200

61 Севастополь 197

62 Курганская область 197

63 Псковская область 190

64 Костромская область 181

65 Республика Дагестан 164

66 Республика Хакасия 157

67 Республика Мордовия 153

68 Республика Чувашия 143

69 Сахалинская область 135

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 130

71 Республика Марий Эл 124

72 Республика Адыгея 107

73 Кабардино-Балкарская Республика 105

74 Республика Ингушетия 87

75 Республика Северная Осетия-Алания 85

76 Чеченская Республика 80

77 Карачаево-Черкесская Республика 78

78 Республика Тыва 55

79 Камчатский край 51

80 Еврейская автономная область 39

81 Республика Алтай 34

82 Магаданская область 33

83 Республика Калмыкия 24

84 Ненецкий автономный округ 12

85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 769 011 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,07% 2. Республика Алтай 0,14% 3. Москва, Чукотский автономный округ 0,17% За последние сутки подтверждено 1 215 смертей: Москва 93 Санкт-Петербург 57 Московская область 55 Краснодарский край 42 Воронежская область 37 Волгоградская область 37 Нижегородская область 37 Республика Башкортостан 36 Ростовская область 35 Ставропольский край 35 Свердловская область 35 Самарская область 34 Красноярский край 31 Челябинская область 29 Иркутская область 29 Алтайский край 27 Республика Крым 24 Саратовская область 23 Пермский край 22 Владимирская область 21 Пензенская область 21 Рязанская область 20 Республика Коми 20 Брянская область 19 Республика Чувашия 19 Вологодская область 14 Новосибирская область 14 Ханты-Мансийский автономный округ 13 Оренбургская область 12 Тюменская область 12 Республика Хакасия 12 Омская область 12 Ивановская область 11 Липецкая область 11 Калининградская область 11 Ульяновская область 11 Тверская область 10 Тульская область 10 Архангельская область 10 Кабардино-Балкарская Республика 10 Удмуртская Республика 10 Забайкальский край 10 Смоленская область 9 Республика Дагестан 9 Белгородская область 8 Курская область 8 Тамбовская область 8 Ярославская область 8 Мурманская область 8 Республика Марий Эл 8 Республика Бурятия 8 Калужская область 7 Ленинградская область 6 Астраханская область 6 Севастополь 6 Республика Татарстан 6 Орловская область 5 Псковская область 5 Чеченская Республика 5 Республика Мордовия 5 Приморский край 5 Хабаровский край 5 Костромская область 4 Республика Карелия 4 Новгородская область 4 Республика Северная Осетия - Алания 4 Кировская область 4 Курганская область 4 Кемеровская область 4 Республика Адыгея 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Республика Алтай 3 Республика Саха (Якутия) 3 Сахалинская область 3 Республика Ингушетия 2 Карачаево-Черкесская Республика 2 Республика Калмыкия 1 Камчатский край 1 За весь период по России умерло 280 072 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 182 человека: Москва 3718 Санкт-Петербург 2760 Московская область 1850 Челябинская область 1385 Краснодарский край 1119 Волгоградская область 853 Самарская область 827 Омская область 826 Красноярский край 752 Пермский край 723 Республика Башкортостан 653 Ульяновская область 620 Нижегородская область 607 Ростовская область 602 Рязанская область 573 Пензенская область 573 Смоленская область 572 Саратовская область 572 Тверская область 571 Хабаровский край 531 Алтайский край 505 Свердловская область 486 Воронежская область 482 Калининградская область 463 Липецкая область 428 Забайкальский край 418 Республика Крым 408 Ленинградская область 401 Вологодская область 380 Республика Саха (Якутия) 379 Республика Хакасия 370 Иркутская область 364 Ставропольский край 317 Брянская область 316 Оренбургская область 309 Приморский край 304 Орловская область 291 Архангельская область 287 Республика Татарстан 280 Курская область 276 Республика Коми 276 Тюменская область 275 Астраханская область 274 Тамбовская область 266 Белгородская область 265 Новгородская область 265 Мурманская область 260 Ханты-Мансийский автономный округ 256 Кемеровская область 256 Ярославская область 251 Республика Бурятия 232 Тульская область 229 Владимирская область 228 Томская область 224 Республика Карелия 221 Псковская область 219 Костромская область 214 Калужская область 201 Ивановская область 187 Курганская область 184 Удмуртская Республика 178 Амурская область 159 Кировская область 156 Республика Дагестан 152 Республика Мордовия 135 Новосибирская область 133 Республика Чувашия 129 Республика Северная Осетия - Алания 121 Сахалинская область 121 Республика Марий Эл 116 Севастополь 106 Кабардино-Балкарская Республика 98 Ямало-Ненецкий автономный округ 87 Республика Адыгея 78 Республика Ингушетия 72 Республика Алтай 70 Чеченская Республика 63 Карачаево-Черкесская Республика 61 Республика Тыва 56 Камчатский край 39 Магаданская область 38 Еврейская автономная область 37 Республика Калмыкия 28 Чукотский автономный округ 9 Ненецкий автономный округ 6 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 471 813