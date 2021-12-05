5 декабря в мире отмечают День добровольца

В России около 2,7 млн волонтеров и более 300 тысяч из них - студенты вузов. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, поздравляя россиян с Днем добровольца. Он отмечается в России и мире 5 декабря.

- По инициативе президента в стране создана ассоциация волонтерских центров, - отметил Чернышенко. - На сегодняшний день, по данным Росстата, в России около 2,7 млн волонтеров, из них более 300 тысяч - студенты вузов. Без участия добровольцев невозможно представить ни одного масштабного мероприятия. Их деятельность помогает в спорте, культурной сфере, социальной защите граждан. Радует, что волонтерское движение вызывает все больший интерес среди молодых людей. Так, например, во время Олимпийских игр в Сочи были задействованы десятки тысяч волонтеров. Сохранить и приумножить наследие добровольческого движения - важнейшая задача для нас.

Кроме того, по словам вице-премьера, волонтерское движение стало ощутимой поддержкой всей государственной системе в сложных условиях пандемии.

- Добровольцы помогали пожилым людям по хозяйству, приносили им еду и лекарства, оказывали моральную и психологическую поддержку пациентам и их родственникам, - подчеркнул вице-премьер. - Только волонтеров-медиков в стране за период пандемии работало около 65 тысяч. Волонтером при желании может стать каждый. Это огромная и мощная сила, объединившая людей всех возрастов со всех уголков страны и доказавшая способность выдержать любые испытания.