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05.12.2021 19:58
Рубрика: Экономика

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8627)
Международное агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. В минфине это решение агентства оценили позитивно, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Fitch подтвердило рейтинг России благодаря наиболее низкому уровню госдолга среди стран с сопоставимым рейтингом, росту фискальных резервов и надежной макроэкономической конструкции, выстроенной правительством и ЦБ. "Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", - сказал Силуанов. Слабыми местами для кредитоспособности России в Fitch считают геополитические риски, низкий потенциальный рост ВВП, высокую зависимость от сырья и низкое качество управления в сравнении с сопоставимыми эмитентами.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Кредитные рейтинги (присваиваются как странам, так и компаниям и финансовым организациям) считаются показателем безопасности инвестирования. Рейтинги отражают способность вернуть кредиты. Если они высокие (обозначаются буквой "А"), то подразумевается, что эмитент хорошо платил по счетам и будет так же платить и дальше. Средние кредитные рейтинги обозначаются буквой "В", низкие (рисковые) - буквой "С", дефолтные - буквой "D".

По шкале Fitch у России рейтинг инвестиционного уровня, но нижней его ступени. "BBB" - "хорошая кредитоспособность, низкие ожидания по кредитным рискам, адекватная способность своевременно погашать обязательства". Еще два агентства "большой тройки" - Moody s и S&P - держат схожие рейтинги России по своим шкалам: у Moody s это "Baa3" со стабильным прогнозом (обязательства средней надежности, подверженные умеренному риску), у S&P - "BBB-" со стабильным прогнозом (достаточная способность выполнять обязательства при большей, чем в "А", чувствительности к неблагоприятной экономической конъюнктуре).

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