Белый дом: Байден с нетерпением ждет переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден "с нетерпением ждет" предстоящего сеанса видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала MSNBC заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Очевидно, разговор, который президент США проведет с президентом России Владимиром Путиным, будет очень важным. Замены диалогу между лидерами нет", - цитирует чиновницу ТАСС. Ранее Вашингтон подтвердил готовность к переговорам между Путиным и Байденом по видеосвязи 7 декабря. В центре повестки - обсуждение стратегической стабильности, киберпространства и региональных сюжетов.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Владимир Путин и Джо Байден поднимут актуальные двусторонние и международные темы. Среди них - ситуация вокруг Афганистана, Ирана, Ливии, возможно - Сирии, а также внутриукраинский кризис. В Москве отмечали, что президенты могут затронуть российскую инициативу о проведении саммита лидеров "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН.