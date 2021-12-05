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05.12.2021 15:28
Рубрика: Культура

Борис Гребенщиков получил премию Андрея Белого

Текст: Владимир Гуга
В рамках программы non/fiction №23 состоялось вручение Премии Андрея Белого. В этом году в каждой из трех основных номинаций было не пять, а шесть кандидатов.
Фото: Ольга Лисинова / РГ Фото: Ольга Лисинова / РГ
Фото: Ольга Лисинова / РГ

Старейшая литературная Премия Андрея Белого присуждается уже 43 года. За время ее существования лауреатами премии становились Геннадий Айги, Лев Рубинштейн, Ольга Седакова, Елена Шварц, Саша Соколов, Михаил Гаспаров и многие, многие другие выдающиеся литераторы. Среди учредителей премии - Борис Иванов, Борис Останин, Аркадий Драгомощенко. Симоволический приз премии составляют один рубль, бутылка водки и яблоко. Изначально премия вручалась в трех номинациях: "Поэзия", "Проза", "Гуманитарные исследования". Позже в премии добавились номинации: "За заслуги перед литературой", "Критика", "Проекты", "Перевод". 3 декабря 2021 года были объявлены лауреаты Премии Белого - сезона 2021 года. А сама церемония награждения состоится в конце декабря.

Фото: Константин Завражин/ РГ
В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction№23

"В этом году, - прокомментировал результаты премиального сезона ведущий мероприятия доктор филологических наук Александр Марков, - премия оказалась немного необычной. Раньше в короткие списки в последние годы входили пять финалистов. Теперь, как вы видите, в шорт-листе - три шестерки. Конкуренция очень возросла. По-видимому, в пандемическое время все начали активно писать и издавать книги. Споры жюри были жаркими. Остановились на числе равновесия - 6, которое делится на 2 и 3. Поэтому в целом для трех номинаций - для поэзии, для прозы, для гуманитарных исследований - получилось три шестерки".

Лауреатом премии в номинации "За заслуги перед русской литературой" (с пометкой "За впечатляющую жизнь и обнадеживающие труды") стал поэт и рок-исполнитель Борис Гребенщиков.

Лауреатами в номинации "Поэзия" в этом году стали москвичи Полина Андрукович с книгой "Периоды" и Виталий Пуханов с книгой "Приключения мамы".

Дмитрий Кузьмин, литературовед: "В своей книге Виталий Пуханов сталкивает личную травму с травмой исторической, говорит о том, каким образом десятилетия советской истории трансформировали-деформировали живущего тогда и живущего сейчас человека. Исследование беспретендентное и глубокое. Оно никого не оставит равнодушным. В новой книге Полины Андрукович продолжается скрупулезное протоколирование внутренней жизни человека сложного, человека нервного, человека с ярко выраженной гендерной идентичностью. Автор изображает внутренний мир женщины, какой мы это до сих пор не видели и не встречали".

Фото: Олеся Курпяева
Гид по главным событиям ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction №23

Лауреатом в номинации "Проза" стал Роман Михайлов (С.-Петербург) с книгой "Дождись лета и посмотри, что будет (Интернет-издание "Крот", 2021)".

В номинации "Гуманитарные исследования" победила композитор Настасья Хрущева (С.- Петербург) с книгой "Метамодерн в музыке и вокруг нее" (М.: РИПОЛ классик, 2020).

"Название книги "Метамодерн в музыке и вокруг нее", - подчеркнула в своем выступлении поэтесса Наталья Хрущева, - немного смущает. Уж очень активно в 2021 году маркируется эта "мета". Но на этом привычность заканчивается. Книга представляет очень удачную попытку осмыслить культурную ситуацию изнутри. Работа талантливая и масштабная. Причем тема "вокруг", заявленная в заглавии книги, не менее интересна, чем музыкальный материал, упомянутый в ней. Добавлю, что неслучайно эта книга написана женщиной. Так мыслить может только женщина. И это - совершенно не феминистское высказывание".

В номинации "Литературные проекты" лауреатом стал журнал "Носорог", в номинации "Критика" победил Лев Оборин, в номинации "Перевод" - Анастасия Грызунова (Москва).

Подробнее о премии читайте на портале ГодЛитературы.РФ.

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