ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников

Банк России хочет создать Единую информационную систему проверки сведений об абоненте. Об этом говорится в основных направлениях развития финансового рынка до 2024 года, опубликованных регулятором. В минцифры уверены: она должна защитить абонентов от телефонных мошенников. То, что система "жизненно необходима", говорят и банкиры. Против - сотовые операторы.

С помощью мобильного телефона сегодня совершаются платежи, переводы, подтверждаются транзакции. При этом использование информации об абонентских номерах несет определенные риски: злоумышленники могут получить к ним доступ и использовать телефон для вывода денег с карт и счетов клиентов банков. Как следует из документа ЦБ, единая система снизит риски, предоставив возможность организациям, использующим при оказании услуг номер телефона клиента, удостовериться в его принадлежности конкретному человеку.

По замыслу, система станет единой точкой подключения для всех банков и операторов связи без сбора и хранения информации об абонентах. Запрос от банка в зашифрованном виде автоматически перенаправляется присоединенному к системе оператору мобильной связи, который обслуживает номер. "Для подтверждения личности с помощью системы проверки необходимо соответствие сведений, имеющихся у пользователя системы проверки (банка), сведениям, заявленным в абонентском договоре", - пояснили в минцифры.

Система проверки сведений об абоненте позволит банкам и финансовым организациям проверять корректность сведений, которые указаны в договоре с оператором связи. Они смогут удостовериться, что номер телефона действительно принадлежит конкретному клиенту. Это позволит пресечь возможные противоправные действия в отношении граждан и защитит их от хищений денежных средств. Например, мошенники не смогут оформить на вас кредит, даже если завладеют паспортными данными. Коллекторы перестанут вас беспокоить, так как на вас не смогут "повесить" чужой "токсичный" номер должника. Система будет четко понимать, что именно этот номер привязан именно к этому человеку. Но другой вопрос, если вы купили маме сим-карту и она оформлена на вас: тогда банки могут отказать маме по этому номеру в обслуживании.

Законопроект, который легализует систему, был принят Госдумой в первом чтении еще 5 марта 2019 года.

Тогда же были подготовлены поправки ко второму чтению, по которым при использовании системы проверки предлагалось использовать телефонный номер абонента в качестве полноценного идентификатора для получения финансовых услуг. Но пока второе чтение документа не состоялось, и, как заявил "РГ" глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, точные сроки его неизвестны.

Предполагается, что система проверки сведений об абоненте не позволит мошенникам взять на вас кредит, даже если они завладеют паспортными данными

Минцифры поддерживает создание системы. Как уточнили в ведомстве, "ее использование позволит усовершенствовать процедуру идентификации клиентов, снизить риск мошеннических действий, совершенных с использованием ложной информации о факте принадлежности номера мобильного телефона".

Ключом к банковским услугам станет телефонный номер клиента. Фото: Getty Images

За создание системы выступают и банкиры. "Она позволит и снизить риски раскрытия банковской тайны в случае смены абонента по номеру, на который приходят данные по финансовым операциям и остаткам на счетах, - отметил зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов. - Банк оперативно может отказаться от рассылки, узнав о смене клиента или уточнив, что карта находится в руках другого лица. Граждане смогут однозначно идентифицировать звонившего, а правоохранительные органы использовать информацию при мошеннических действиях, особенно при краже денег с банковских карт".

"Банк России и Комитет Госдумы по финансовому рынку на совещаниях по законопроекту заявляли, что организацию взаимодействия с системой и доработку своих ИT-систем банки будут осуществлять за свой счет, - уточнили в минцифры и напомнили, что прибыль банковского сектора в первом полугодии 2021 года достигла рекордных 1,2 трлн рублей. Прибыль первого полугодия почти в два раза превышает результат первых шести месяцев 2020 года, и по итогам января - октября 2021 года показатель превысил 2 трлн рублей. То есть средства на это у кредитных организаций есть.

Проблема при использовании в качестве идентификатора номера телефона - то, что до 70% номеров используют не те, на кого они зарегистрированы

Проблемой при использовании в качестве идентификатора номера телефона является то, что до 70% номеров используют не те, на кого они зарегистрированы, добавил Наумов. Существует еще и проблема так называемых "серых" сим-карт, когда мошенники подделывают сим-карты и по дубликатам пытаются оформить ссуду. "Решение проблемы "серых" сим-карт выходит за рамки создаваемой системы проверки, однако она позволит уменьшить случаи телефонного мошенничества, когда сим-карты приобретаются "с рук" без предоставления каких-либо документов", - полагают в минцифры. Проблемой "серых" сим-карт занимается Роскомнадзор. С 2017 года ведомство выявило более 300 тысяч поддельных сим-карт.

В "ВымпелКоме" ("Билайн") создание системы считают избыточным. "Сегодня операторы связи напрямую работают с заинтересованными банками по обмену информацией, необходимой для реализации антифродовых мер. Для повышения эффективности обмена такой информацией необходимо упростить такое прямое взаимодействие между оператором связи и банками", - заявили "РГ" в компании. В пресс-службах МТС, "МегаФона" и Tele2 не ответили на запрос "РГ".