Части испанских школьников дадут доступ к протоколам экзаменов

Новости

Новую станцию БКЛ "Мичуринский проспект" подключили к электросетям 15:04
Военному атташе Украины в Беларуси вручена нота протеста 14:54
В Кремле сообщили об отсутствии договоренностей по очному саммиту Путина и Байдена 14:46
Саудовская Аравия разрешит въезд привитым "Спутником V" 14:42
Москвичей предупредили о снегопаде 7 декабря и сугробах до 17 см 14:40
Лавров: Берлин и Париж не хотят заставить Украину выполнить Минские соглашения 14:28
Матвиенко сообщила о переговорах по производству "Спутника V" в Бахрейне 14:18
Западному военному округу переданы знамена частей, отстоявших Москву 13:37
Московское метро украсят к Новому году 13:16
Ученый, впервые выявивший "омикрон", выдвинул новую версию его происхождения 13:12
В честь юбилея Битвы за Москву снимут батальную реконструкцию 13:08
Володин запустил опрос в Telegram о причинах развала СССР 12:53
На Кипре нашли тела двух россиянок 12:32
Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой 12:02
Оперштаб: В Москве выявлен 3301 новый случай COVID-19 11:47
Власти Москвы назвали даты фестиваля "Путешествие в Рождество" 11:46
Эксперты рассказали о последствиях мошенничества с QR-кодами 11:24
Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2" 10:40
Мишустин еще на год продлил временные правила работы вахтовиков 10:26
В Москве завершили озеленение Пресненского района 09:48
СК закончил расследование дела экс-налоговика из Ростова-на-Дону 09:31
Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 08:59
Экономист объяснил, почему картофель не станет дороже апельсинов 08:51
Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" увеличилось до 106 08:40
В "Аэрофлоте" рассказали подробности инцидента с бортом из Тель-Авива 08:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
05.12.2021 14:59
Рубрика: В мире

Части испанских школьников дадут доступ к протоколам экзаменов

Текст: Юрий Когалов

Испанские школьники, обучающиеся по программе бакалавриата, получат право изучить протоколы, составленные учителями после экзаменов. Такое может понадобиться, если выставленная оценка окажется неудовлетворительной, и ученика отстранят от дальнейших занятий, заставят прослушать курс еще раз. Прежде в таких ситуациях в дело должны были вмешиваться родители. В большинстве случаев так будет и впредь, однако теперь оспорить оценку смогут и сами школьники, те, кому уже исполнилось 18 лет.

В Испании хотят принять закон о демократической памяти

Стоит отметить, что в Испании бакалавриат не относится к обязательной учебной программе. Можно завершить образование, сдав экзамены на предыдущем курсе. Однако без него невозможно поступить в университет, поэтому многие продолжают обучение, тем более что оно уже имеет определенный уклон (науки, гуманитарное направление или искусство). Обычно на бакалавриат поступают в 16 лет, курс длится обычно два года, хотя при необходимости срок обучения можно растянуть и на четыре. И к выпуску большинство уже становятся совершеннолетними.

До сих пор учителя в исключительных случаях на словах объясняли своим ученикам, провалившимся на экзаменах, почему так произошло, что необходимо улучшить, но происходило такое не слишком часто. Теперь же школьники получат доступ к самим документам. И это вызывает недовольство преподавательского состава. Как отмечают в профсоюзах, полномочия учителей урезаются, специалисты ставятся на один уровень с учениками, а последние фактически получают право проводить инспекции.

"Как они могут оценивать, например, оценку по математике, если они не являются специалистами? И почему пациенты не начинают пересматривать диагнозы врачей?" - цитирует El Mundo профессора одного барселонского института.

В мире Европа Испания Общество Образование

Главное сегодня

Лавров: Берлин и Париж не хотят заставить Украину выполнить Минские соглашения
В Кремле сообщили об отсутствии договоренностей по очному саммиту Путина и Байдена
За сутки в России подтверждено 32 602 случая СOVID-19 в 85 регионах
Саудовская Аравия разрешит въезд привитым "Спутником V"
Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2"
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена