Части испанских школьников дадут доступ к протоколам экзаменов

Испанские школьники, обучающиеся по программе бакалавриата, получат право изучить протоколы, составленные учителями после экзаменов. Такое может понадобиться, если выставленная оценка окажется неудовлетворительной, и ученика отстранят от дальнейших занятий, заставят прослушать курс еще раз. Прежде в таких ситуациях в дело должны были вмешиваться родители. В большинстве случаев так будет и впредь, однако теперь оспорить оценку смогут и сами школьники, те, кому уже исполнилось 18 лет.

Стоит отметить, что в Испании бакалавриат не относится к обязательной учебной программе. Можно завершить образование, сдав экзамены на предыдущем курсе. Однако без него невозможно поступить в университет, поэтому многие продолжают обучение, тем более что оно уже имеет определенный уклон (науки, гуманитарное направление или искусство). Обычно на бакалавриат поступают в 16 лет, курс длится обычно два года, хотя при необходимости срок обучения можно растянуть и на четыре. И к выпуску большинство уже становятся совершеннолетними.

До сих пор учителя в исключительных случаях на словах объясняли своим ученикам, провалившимся на экзаменах, почему так произошло, что необходимо улучшить, но происходило такое не слишком часто. Теперь же школьники получат доступ к самим документам. И это вызывает недовольство преподавательского состава. Как отмечают в профсоюзах, полномочия учителей урезаются, специалисты ставятся на один уровень с учениками, а последние фактически получают право проводить инспекции.

"Как они могут оценивать, например, оценку по математике, если они не являются специалистами? И почему пациенты не начинают пересматривать диагнозы врачей?" - цитирует El Mundo профессора одного барселонского института.