Чернышенко: В России около 2,7 млн волонтеров

В стране насчитывается около 2,7 миллиона волонтеров. Об этом в Национальный день волонтера, отмечаемый 5 декабря, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он также отметил, что свыше 300 тысяч человек, занимающихся добровольчеством, - студенты вузов. "Вклад добровольцев сегодня ощущается во многих сферах деятельности, только в период пандемии около 65 тысяч волонтеров-медиков оказывали помощь в борьбе с коронавирусом", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что Ассоциация волонтеров создана по инициативе президента России Владимира Путина. И с тех пор "без участия добровольцев невозможно представить ни одного масштабного мероприятия. Их деятельность помогает в спорте, культурной сфере, социальной защите граждан" , - говорится в поздравительном обращении Дмитрия Чернышенко по поводу Дня добровольца.

Самая значимая заслуга добровольчества - "волонтерское движение оказало существенную поддержку всей государственной системе в сложных условиях пандемии. Добровольцы помогали пожилым людям по хозяйству, приносили им еду и лекарства, оказывали моральную и психологическую поддержку пациентам и их родственникам", - отметил Дмитрий Чернышенко. По данным Росстата, в период пандемии в стране трудились примерно 65 тысяч добровольцев, из них 35 тысяч - в медицинских центрах и организациях. "Волонтерство сегодня - это огромная и мощная движущая сила, объединившая людей всех возрастов со всех уголков страны и доказавшая способность выдержать любые испытания", - резюмировал Дмитрий Чернышенко.

Справка "РГ"

Национальный день волонтера отмечается в России 5 декабря. В этот же день отмечается Международный день волонтера. С 2015 года в России ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.