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05.12.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: Владимир Трефилов \ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов \ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов \ РИА Новости

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 73-75 к доллару и 82-84 к евро с тенденцией к укреплению к нижним границам интервалов.

Поддержку рублю будут оказывать ожидания переговоров между президентами России и США, которые могут состояться уже на неделе по видеоконференцсвязи. Контакт на высшем уровне между двумя державами, вероятно, снизит геополитическую напряженность между Россией и Западом, что может привести к притоку капитала в российские активы.

Также в пользу рубля выступают высокие цены на нефть, газ и другое экспортное сырье, которые обеспечивают повышенный приток валютной выручки в страну.

Сдерживать укрепление рубля будут внушительные покупки валюты Минфином в резервы в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что с 7 декабря по 13 января снизит ежедневный объем покупок валюты на 12%, до 22,8 млрд рублей или $310 млн. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято $6,8 млрд.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Также негативом для рубля является укрепление доллара на мировом рынке из-за пятой волны пандемии COVID-19 и ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС США.

Главной статистикой предстоящей недели и возможным риском для рубля будут данные по инфляции в США за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу. Рынок прогнозирует, что годовая инфляция ускорится до 40-летнего максимума в 6,7%.

В случае более высоких значений инфляции, вероятно, возрастут ожидания того, что американский ЦБ ускорит сокращение монетарной поддержки экономики для сдерживания роста цен. В этом случае доллар в мире продолжит укрепление и может усилиться отток капитала с развивающихся рынков, что окажет умеренное давление на рубль.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Для нефтяного рынка обстановка складывается в пользу продолжения восстановительной динамики котировок. Заседание ОПЕК+ поддержало цены, несмотря на то что картель не стал корректировать план по увеличению объема добычи. Заявлений о мониторинге рынка и готовности провести внеплановую встречу оказалось достаточно, чтобы развернуть негативный тренд. Опасения по новому штамму коронавируса из Африки несколько поутихли, хотя и сохраняют фоновую угрозу для товарно-сырьевых рынков. Вероятно, заявления ОПЕК+ о готовности действовать связаны именно с неопределенностью по "омикрону".

Пока же ничто не препятствует продолжению повышательной коррекции после обвала. Вероятно, цена барреля сорта Brent достигнет $73-75.

Цена нефти Brent упала ниже 67 долларов впервые с 23 августа

Биржа

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций":

- На рынке акций США еще в четверг начался отскок, однако пока это движение расценивается в качестве временного. Уверенности в начале очередной фазы роста по S&P 500 к историческим максимумам сейчас нет. Наоборот, риски возобновления слабой динамики преобладают, учитывая предстоящее ускорение темпов сокращения QE. Американский рынок акций может перейти из фазы устоявшегося растущего тренда в формат широкого волатильного боковика.

Фото: EPA
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По индексу Мосбиржи амплитуда колебаний постепенно снижается. Котировки остаются около 3950 пунктов. Возобновлению мешает снижение нефтяных цен. Тяжеловесные акции нефтяного сектора могут показывать нейтральную динамику после уже реализовавшегося 20%-го падения Brent с годовых максимумов. Сценарий возврата индекса Мосбиржи выше 4000-4050 пунктов, вероятно, пока придется отложить. Фаворитом могут выступить отдельные сильные истории типа АЛРОСА, Лукойл, РУСАЛ, Газпром.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Финансы Фондовый рынок Динамика фондового рынка Курс рубля Цена на нефть

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