Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 73-75 к доллару и 82-84 к евро с тенденцией к укреплению к нижним границам интервалов.

Поддержку рублю будут оказывать ожидания переговоров между президентами России и США, которые могут состояться уже на неделе по видеоконференцсвязи. Контакт на высшем уровне между двумя державами, вероятно, снизит геополитическую напряженность между Россией и Западом, что может привести к притоку капитала в российские активы.

Также в пользу рубля выступают высокие цены на нефть, газ и другое экспортное сырье, которые обеспечивают повышенный приток валютной выручки в страну.

Сдерживать укрепление рубля будут внушительные покупки валюты Минфином в резервы в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что с 7 декабря по 13 января снизит ежедневный объем покупок валюты на 12%, до 22,8 млрд рублей или $310 млн. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято $6,8 млрд.

Также негативом для рубля является укрепление доллара на мировом рынке из-за пятой волны пандемии COVID-19 и ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС США.

Главной статистикой предстоящей недели и возможным риском для рубля будут данные по инфляции в США за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу. Рынок прогнозирует, что годовая инфляция ускорится до 40-летнего максимума в 6,7%.

В случае более высоких значений инфляции, вероятно, возрастут ожидания того, что американский ЦБ ускорит сокращение монетарной поддержки экономики для сдерживания роста цен. В этом случае доллар в мире продолжит укрепление и может усилиться отток капитала с развивающихся рынков, что окажет умеренное давление на рубль.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Для нефтяного рынка обстановка складывается в пользу продолжения восстановительной динамики котировок. Заседание ОПЕК+ поддержало цены, несмотря на то что картель не стал корректировать план по увеличению объема добычи. Заявлений о мониторинге рынка и готовности провести внеплановую встречу оказалось достаточно, чтобы развернуть негативный тренд. Опасения по новому штамму коронавируса из Африки несколько поутихли, хотя и сохраняют фоновую угрозу для товарно-сырьевых рынков. Вероятно, заявления ОПЕК+ о готовности действовать связаны именно с неопределенностью по "омикрону".

Пока же ничто не препятствует продолжению повышательной коррекции после обвала. Вероятно, цена барреля сорта Brent достигнет $73-75.

Биржа

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций":

- На рынке акций США еще в четверг начался отскок, однако пока это движение расценивается в качестве временного. Уверенности в начале очередной фазы роста по S&P 500 к историческим максимумам сейчас нет. Наоборот, риски возобновления слабой динамики преобладают, учитывая предстоящее ускорение темпов сокращения QE. Американский рынок акций может перейти из фазы устоявшегося растущего тренда в формат широкого волатильного боковика.

По индексу Мосбиржи амплитуда колебаний постепенно снижается. Котировки остаются около 3950 пунктов. Возобновлению мешает снижение нефтяных цен. Тяжеловесные акции нефтяного сектора могут показывать нейтральную динамику после уже реализовавшегося 20%-го падения Brent с годовых максимумов. Сценарий возврата индекса Мосбиржи выше 4000-4050 пунктов, вероятно, пока придется отложить. Фаворитом могут выступить отдельные сильные истории типа АЛРОСА, Лукойл, РУСАЛ, Газпром.