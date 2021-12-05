Диетолог рассказала, как выбрать макароны, чтобы не толстеть

Оказывается, макароны вовсе не табу для тех, кто боится набрать вес. Надо только правильно их выбирать. А как, рассказала радио "Комсомольская правда" врач-нутрициолог Мария Розанова.

Больше всего худеющим подойдут макаронные изделия из полбы, гречки или амаранта, советует врач.

Из пшеничных нужно выбирать те, которые изготовлены из твердых сортов пшеницы. Однако информации на упаковке макаронных изделий не стоит слепо доверять. Зачастую производитель изготавливает их из мягких сортов пшеницы и лишь добавляет муку из твердых сортов. Поэтому лучше проверить по возможности органик-сертификаты.

При этом макароны желающим похудеть следует включать в свой рацион не чаще двух раз в неделю.