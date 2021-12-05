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05.12.2021 11:24
Рубрика: Происшествия

Эксперты рассказали о последствиях мошенничества с QR-кодами

Текст: Алексей Рыбин

Специалисты рассказали о последствиях мошенничества с QR-кодами, а также раскрыли схемы их совершения. Так, по словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, существует два способа, которыми сейчас пользуются злоумышленники, сообщают "Известия".

Фото: iStock
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Первый - это продажа фальшивых QR-кодов, которые ведут на фишинговые страницы, имитирующие официальные ресурсы. Второй - кража и продажа реальных кодов.

По словам эксперта по информационной безопасности IT-компании КРОК Виктора Рыжкова, при покупке фальшивого кода можно потерять деньги, персональные данные и остаться без самого кода.

"При утечке персональных данных мошенники теоретически могут продавать их, а покупатели использовать с целью шантажа. Например, звонить гражданам с угрозой передать сведения о фальсификации QR-кода в правоохранительные органы и требованием выкупа", - говорит Рыжков.

При этом покупателям фальшивых кодов грозит уголовная ответственность - любой решивший купить поддельный QR-код рискует лишиться свободы на год.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Что касается краж реальных кодов, то, по словам эксперта, такие "кьюары" уже продаются на черном рынке. Злоумышленники могут похитить их разными способами: подобрать пароли на Госуслугах и даже заснять его при предъявлении.

По словам адвоката Юлии Кремер, использование такого кода тоже влечет за собой ответственность.

"Если QR-код содержит гиперссылку на сертификат о вакцинации с номером, датой рождения и датой вакцинации, то он будет считаться официальным документом. Таким образом, использование заведомо подложного QR-кода может привести к уголовной ответственности по статье 327 УК РФ. Санкция в этом случае будет варьироваться от штрафа в 80 тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев", - отмечает юрист.

Кроме того, присвоение чужого QR-кода или сертификата можно рассматривать как завладение чужими персональными данными, что также влечет за собой штраф.

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