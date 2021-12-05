Финансист назвал условия для справедливого курса рубля

Новый штамм коронавируса "омикрон" переполошил все рынки, особенно валютные и энергетические. А появление новых штаммов может еще больше отразиться на экономических процессах и стать их главной проблемой.

Специально для "Российской газеты" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин подвел первые итоги переполоха, который устроил "омикрон". Также он объяснил, почему обстановка на мировых рынках остается опасной и увеличиваются риски очередного финансово-экономического кризиса:

- Конец ноября - начало декабря ознаменовались усилением нестабильности мировых рынков. Виновником выступил новый штамм коронавируса "омикрон". Кроме того, сама возможность появления других штаммов способна превратить проблему COVID-19 в постоянную головную боль властей и бизнеса.

Острее всего на этот негатив отреагировал рынок нефти, поскольку, если придется вводить новые ограничения, это затормозит глобальный экономический рост, что ослабит спрос на сырье. Кроме того, усиление пандемии напрямую и очень быстро приводит к сокращению потребления топлива.

Поэтому нефтяные цены обвалились до минимальных с конца августа уровней. Котировки Brent, которые в октябре впервые за три года превышали 86 долларов, на уходящей неделе проваливались ниже 66 долларов.

Несмотря на столь резкое снижение нефтяных цен, российская валюта довольно сдержанно подешевела в конце ноября, а на этой неделе и вовсе укреплялась вопреки падению нефти.

Поддержку рублевым активам оказывали признаки стабилизации и возможного улучшения геополитической обстановки на фоне заявлений российской стороны о подготовке к онлайн-встрече президентов России и США. Подобная риторика свидетельствует о желании предотвратить дальнейшую геополитическую эскалацию.

Устойчивость российской валюты на фоне сильно подешевевшей нефти привела к тому, что рублевая стоимость Brent опускалась ниже 5000 рублей. Хотя еще на прошлой неделе установила исторический максимум около отметки 6200 рублей. Конечно, на тех уровнях рубль был недооценен к нефти, что было обусловлено возросшими геополитическими рисками.

Теперь же можно говорить о справедливом курсе российской валюты, поскольку диапазон рублевой стоимости Brent 5000-5500 рублей является комфортным, с точки зрения доходов госбюджета и нефтяных компаний.

Однако это не означает, что в случае возвращения нефти выше 80 долларов за баррель, американская валюта автоматически снизится до 65 рублей, что соответствует 5200 рублей за бочку Brent. Как и обратная ситуация. Возможное снижение нефти до 60 долларов не приведет к взлету американской валюты до 87 рублей, чтобы поддерживать экономически обоснованную стоимость Brent в районе 5200 рублей. Данная формула приводит к изменению курса рубля только в том случае, когда появляются устойчивые факторы долгосрочного закрепления нефти в более низком или высоком диапазоне.

Кроме того, значительная устойчивость российской финансово-экономической системы, в том числе обеспеченная большими резервами ЦБ и Фонда национального благосостояния, предотвращает резкие колебания рубля даже в случае значительных изменений на мировых рынках или геополитическом фронте.

Тем не менее, на краткосрочном горизонте мы можем наблюдать довольно существенное отклонение рубля от справедливой стоимости. Что происходило совсем недавно, когда он снижался на растущей нефти из-за ухудшения геополитического фактора. А благодаря его последующей стабилизации успешно противостоял обвалу нефтяных котировок.

Не стоит забывать, что валюта - это особый актив. Ее основные функции: быть средством платежа и сбережения. Для их эффективного выполнения валюта должна обладать одним из важных качеств - низкой волатильностью.

К тому же ее курс отражает экономическое состояние государства, страновые риски и перспективы, которые меняются значительно медленнее и слабее, в отличие даже от крупных корпораций, если сравнивать динамику акций и валют.

Поэтому в более или менее крупных и стабильных экономиках национальная валюта не испытывает частые и резкие изменения курса. Хотя от форс-мажоров и краткосрочных эмоциональных всплесков валютного курса не застрахованы даже самые крупные страны.

В этом плане текущая обстановка на мировых рынках остается достаточно опасной. На фоне ускорения инфляции глобальные центробанки вынуждены быстрее сворачивать монетарные стимулы. В то же время экономики могут по-прежнему в них нуждаться, в том числе из-за угрозы новых штаммов. В результате увеличиваются риски очередного финансово-экономического кризиса. Поэтому конец года и начало 2022-го могут оставаться неспокойным для всех рынков, в том числе валютных.