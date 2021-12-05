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05.12.2021 14:37
Рубрика: Власть

Глава комитета ГД назвал "дешевым фейком" публикацию о вторжении на Украину

Текст: Татьяна Замахина
Опубликованная карта якобы готовящегося "вторжения" России на Украину - дешевый фейк. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал материал, где якобы раскрывается "план вторжения на Украину". Он сопровождается картой.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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"Дешевый фейк подается с серьезным видом, казалось бы, авторитетным изданием", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его оценке, немецкий таблоид решил последовать примеру американских СМИ, неоднократно за последние месяцы "пугавших публику спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины, готовящимся в конце января вторжением и так далее".

Политик считает, что антироссийская истерия в очередной раз нагнетается потому, что "кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда о действиях киевского режима по саботажу Минских соглашений" и роли РФ как посредника в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

Слуцкий также отметил, что заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ранее комментируя статью немецкой газеты, отметила, что при составлении "схемы нападения" авторы использовали топоним 1942 года и переработали "американские картинки" из недавней публикации Washington Post.

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