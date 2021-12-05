Глава комитета ГД назвал "дешевым фейком" публикацию о вторжении на Украину

Опубликованная карта якобы готовящегося "вторжения" России на Украину - дешевый фейк. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал материал, где якобы раскрывается "план вторжения на Украину". Он сопровождается картой.

"Дешевый фейк подается с серьезным видом, казалось бы, авторитетным изданием", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его оценке, немецкий таблоид решил последовать примеру американских СМИ, неоднократно за последние месяцы "пугавших публику спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины, готовящимся в конце января вторжением и так далее".

Политик считает, что антироссийская истерия в очередной раз нагнетается потому, что "кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда о действиях киевского режима по саботажу Минских соглашений" и роли РФ как посредника в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

Слуцкий также отметил, что заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ранее комментируя статью немецкой газеты, отметила, что при составлении "схемы нападения" авторы использовали топоним 1942 года и переработали "американские картинки" из недавней публикации Washington Post.