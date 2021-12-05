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05.12.2021 15:38
Рубрика: Экономика

Глава Красного креста назвал причину появления новых штаммов COVID-19

Текст: Анастасия Селиванова

Появление штамма коронавируса "омикрон" говорит о необходимости вакцинации во всех уголках мира. Пока это не будет реализовано, заболеваемость не снизится, считает глава Красного Креста Франческо Рокка.

Фото: iStock
Ученые доказали, что штамм "омикрон" ускользает от иммунитета переболевших

"Мы называем это самым веским доказательством того, что если не будет вакцинации по всему миру, если возможность привиться не предоставят абсолютно всем людям на земле, то риск возникновения новых штаммов будет крайне высок", - заявил он в интервью RT.

Штамм "омикрон" появился две недели назад на юге Африки. Ученые утверждают, что число мутаций в этом варианте коронавируса очень высокое по сравнению с предыдущими штаммами, из-за чего он стал более заразным, но и - предварительно - менее опасным.

Почти сразу с обнаружением "омикрона" власти ЮАР оповестили об этом медицинское сообщество и ВОЗ, после чего многие страны прекратили авиасообщение с югом Африки из-за боязни распространения вируса.

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