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05.12.2021 10:40
Рубрика: В мире

Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2"

Текст: Марина Алешина

В Киеве прокомментировали положительное решение Федерального сетевого агентства Германии, разрешившего оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", что, в свою очередь, должно позволить в обозримом будущем, наконец, запустить газопровод "Северный поток-2". Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал это постановление "издевательством над правилами ЕС", передает РИА Новости со ссылкой на издание Euractiv.

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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Дело в том, что в ноябре немецкое агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока компания не создаст немецкую "дочку", которая должна подать заявку повторно. Этого требует брюссельская бюрократия. Заминка с запуском газопровода на данном этапе упирается в газовую директиву ЕС, вступившую в силу весной 2019 года. Согласно ее требованиям, любая труба, проложенная уже после этой даты, должна частично заполняться альтернативным поставщиком газа. Либо ее участок, проходящий по территории стран ЕС, должен принадлежать сторонней компании. Берлинский регулятор с этим согласился, поэтому теперь компании-оператору приходится создавать дочернюю компанию - юрлицо в ФРГ в соответствии с требованиями Брюсселя.

Однако украинская сторона недовольна этим компромиссом, который должен открыть путь эксплуатации газопровода. "Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет", - заявил Витренко.

Между тем в Москве видят политизацию ситуации, ведь поправки к газовой директиве задним числом заменили прежние правовые положения, в соответствии с которыми в "Северный поток-2" уже были инвестированы миллиарды евро.

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2"
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