В Пентагоне заявили об отсутствии планов по созданию азиатского аналога НАТО

США не планируют создавать азиатскую версию НАТО, направленную против Китая. С таким заявлением выступил шеф Пентагона Ллойд Остин, подчеркнув, что Вашингтон не заинтересован в конфронтации с КНР.

"Мы не стремимся к азиатской версии НАТО и не стараемся построить антикитайскую коалицию", - цитирует РИА Новости выступление Остина на конференции в Калифорнии. По его словам, Вашингтон не просит страны выбирать между США и Китаем.

Министр обороны США заверил, что американская сторона не стремится к конфликту. "Мы не ищем новой холодной войны и мира, разделенного на жесткие блоки", - подчеркнул Остин.

При этом он рассказал, что США будут укреплять союзнические отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, привлекать к региональным делам европейских партнеров. В планах также проведение совместных учений и сотрудничество в научно-исследовательской сфере.