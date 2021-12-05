Иммунолог предположил, что штамм "омикрон" уже проник в Россию

Новый подъем заболеваемости коронавирусом можно ожидать в конце января-начале февраля 2022 года. Такой прогноз в интервью радио Sputnik сделал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Он отметил, что в последние недели идет заметный спад заболеваемости. До конца декабря, по словам Крючкова, можно ожидать менее 30 тысяч новых заболевших в сутки. Но следующий подъем заболеваемости может начаться в конце января.

При этом иммунолог уверен, что штамм "омикрон" проникнет в Россию в ближайшее время. Если уже не проник. "К концу января - началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом", - считает Крючков.

Он отметил, что на примере ЮАР видно, что "омикрон" очень быстро вытеснил штамм "дельта". "Скорее всего, за эти два месяца "омикрон" вытеснит "дельту" в России и будет доминировать ", - считает Крючков. И добавил, что время до Нового года и новогодние каникулы - хорошее время для того, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться, защитив таким образом себя от новой вспышки заболеваемости.

"Сейчас как раз спад заболеваемости, и есть время, чтобы специфический иммунитет заработал до начала очередной волны", - уточнил Крючков. Эксперт также посоветовал соблюдать индивидуальные меры безопасности - избегать скопления людей, по возможности не пользоваться транспортом в час пик и соблюдать социальную дистанцию в три и более метра.