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05.12.2021 19:01
Рубрика: В мире

Как в Лондоне обучают Санта-Клаусов к праздникам

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8627)
В преддверии католического Рождества Санта-Клаусы в Лондоне в очередной раз сели за парты, чтобы подготовиться к празднику.
Фото: Kirsty Wigglesworth/AP Фото: Kirsty Wigglesworth/AP
Фото: Kirsty Wigglesworth/AP
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В рамках так называемой Школы Санты - курсов, организованных компанией "Министерство веселья", - волшебники в красных тулупах и с седой бородой доводят до совершенства свое коронное "Хо-хо-хо!", учат, как сказать: "Счастливого Рождества!" на разных языках, запоминают, на какую сторону носить кисточку с помпоном на колпаке и осваивают технологию видеозвонков. В начале пандемии из-за коронавирусных ограничений дети лишились возможности навестить Санту лично или пригласить его в гости, поэтому на помощь пришла видеосвязь. "В декабре прошлого года нам приходилось существовать виртуально с помощью виртуальных гротов (так в английском языке называют специальные уголки Санты в торговых центрах, где его могут навестить дети. - Прим. "РГ"), и в этом году мы все еще работаем онлайн, но теперь мы совмещаем это с традиционными мероприятиями", - цитирует агентство PA Дуга Девани, одного из Санта Клаусов. Как рассказал директор "Министерства веселья" Мэтт Грист, который обучает Сант вот уже девять лет, сейчас сохранить рождественские традиции для детей как никогда важно. "Все, что им (детям. - Прим. "РГ") нужно знать, - это то, что их маленький мир в безопасности, хотя и некоторые вещи могут отличаться от нормы... Когда Санты разговаривают с ними, некоторые дети рассказывают о проблемах домашнего обучения или о том, что они не могут увидеться с членом семьи или кем-то, кто, как они знают, заболел, и все, что Санта может сделать, - это понять и внимательно выслушать", - сказал он. По его словам, в этом году "спрос" на Сант на целых 20 процентов выше, чем в 2019 году. С возвращением гротов их стали оборудовать специально так, чтобы дети могли соблюдать социальную дистанцию.

Как у нас?

В Екатеринбурге есть Академия Деда Мороза. Десятки екатеринбуржцев в этом сезоне откликнулись на объявления в соцсетях и записались учиться на Дедов Морозов и Снегурочек. Через две недели сформированные поздравительные команды будут тренировать "волшебный" голос и походку, им покажут, как правильно наносить грим и вручать подарки. Сказочным персонажам объяснят, как реагировать на людей на улице и как взаимодействовать с пожилыми людьми и детьми. Дело в том, что академия существует при благотворительной организации "Дорогами добра", и обученным Дедушкам Морозам с внучками предстоит дарить подарки, которые загадали на Новый год дети из малообеспеченных семей и ветераны. Учиться берут соискателей от 18 лет, а вот верхней границы нет: самой взрослой Снегурочке в прошлом году, например, было 82 года. Обучение в академии бесплатное.

В Перми несколько лет также существовало особое учебное заведение, где готовили Дедов Морозов и Снегурочек. Занятия здесь начинались за два месяца до Нового года. Всего в программе подготовки главных праздничных персонажей было восемь открытых уроков, практические занятия и в конце всех ждал финальный экзамен. К сожалению, сейчас школа временно закрыта.

Несколько лет подряд сертифицированных Дедов Морозов и Снегурочек готовил в Йошкар-Оле Республиканский центр русской культуры. Пройти обучение в школе могли бесплатно все желающие в возрасте от 16 лет и старше. Но последние два года школа не работает из-за пандемии.

Подготовили Ольга Медведева (Екатеринбург), Константин Бахарев (Пермь), Ольга Кондрева (Йошкар-Ола)

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