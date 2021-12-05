Лавров: Берлин и Париж не хотят заставить Украину выполнить Минские соглашения

Германия и Франция, участвующие в "нормандском формате" для урегулирования конфликта на Донбассе, не оказывают влияние на Киев, чтобы тот выполнил свои обязательства в рамках Минских соглашений. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1".

По мнению министра, добровольно украинская сторона выполнять соглашения все равно не будет. "Если ее оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат". Но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами, - цитирует Лаврова ТАСС. - Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать".

В Москве повторяют, что российская сторона не является стороной внутриукраинского конфликта, но выступает как посредник урегулирования, в качестве которого и подписывала Минские соглашения. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений и другие оперативные меры дэксалации, но и децентрализацию власти на Украине с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. План под названием "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" был подписан еще в феврале 2015-го, но с тех пор так и не выполнен. В частности, киевские власти принципиально отказываются выполнять политическую часть обязательств.