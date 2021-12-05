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05.12.2021 23:35
Рубрика: Экономика

Малый бизнес растет только за счет индивидуальных предпринимателей

Текст: Борис Титов (уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей)
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8627)
Правительственная комиссия подвела черту под определенным этапом развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в нашей стране. Текущий итог - МСП в целом не рухнул, обрел пусть шаткую, но стабильность. В разных отраслях, разумеется, по-разному.
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Борис Титов: Рекомендации регионам развивать нестационарную торговлю не работают. Фото: РИА Новости

Но от темы антикризисной поддержки нужно плавно переходить к разговору о достижении по-настоящему стратегической цели. По доле МСП в ВВП мы многие годы отстаем как от ключевых экономических держав, так и от успешных развивающихся стран. Всего лишь чуть больше 20%. А госсектор между тем занимает все 60%.

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Казалось бы, ну и что? Живем же как-то. Но такое соотношение мешает главной задаче экономики - повышению производительности труда. По простой и фундаментальной причине: о повышении производительности больше всего заботится тот, для кого она критична, для кого от нее зависит выживание на рынке. А большие госпредприятия, как мы часто видим, зачастую продолжают оставаться на плаву исключительно благодаря бюджетной подпитке. Поэтому наращивание доли частных предприятий - задача стратегическая. И ее решение стоит тех материальных ресурсов, которые для этого требуются.

А с этим пока что не очень. Количественный рост МСП за 2021 год обусловлен исключительно увеличением числа индивидуальных предпринимателей (ИП). Их стало больше на 170 тыс. А юрлиц - на 67 тыс. меньше. Отдельно взятая категория малых предприятий (со средним числом работников в 28 человек) сократилась почти на четыре тысячи единиц. Средних предприятий, правда, чуть прибавилось - на 266, их у нас теперь аж 17 905.

В общем, МСП в большинстве своем пока что плавает очень мелко. Нужно уделять особое внимание переходам из микро- в малый, из малого в средний. Для этого надо менять настройки налоговой системы, но это разговор долгий. Но вот есть конкретное и простое предложение: отменить НДФЛ с дивидендов для ООО с одним участником (или участниками из одной семьи) при годовом обороте до 60 млн руб. - это позволит микробизнесу уйти от формы ИП и получить организационные возможности для развития бизнеса.

А в том, что касается стимулирования серьезных производственных проектов (серьезных не столько по объему инвестиций, сколько по нацеленности на производство, а не перепродажу) - давно предлагаем программу "Минипром.РФ". С дотируемой арендой производственных площадей для МСП, спецлинией беззалогового проектного финансирования, с налогами, аналогичными условиям ТОСЭР, системой госгарантий.

Нужна единая система налоговых льгот с единой логикой по всей стране

Что еще нужно для МСП? Навести порядок в налогообложении объектов по кадастровой стоимости. Сейчас в регионах разнобой. Нужна единая система льгот с единой логикой по всей стране. Критерии - площадь объектов и их кадастровая стоимость, срок эксплуатации, применяемый налоговый режим, местонахождение. И ограничить рост налога максимум 10% в год.

Нужен, наконец, федеральный закон о нестационарных торговых объектах, который лежит в Думе не первый год. Рекомендации регионам "помогать и развивать" киоски и ярмарки все равно не работают.

Глядишь, в следующем году появится шанс не на шаткую стабилизацию, а на реальный рост.

Экономика Бизнес Малый бизнес

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