Матвиенко: Навязывать странам чуждые "ценности" недопустимо

В России не приемлют навязывание чуждых ценностей, таких как права сексуальных меньшинств и многообразие гендеров, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда с 4 по 6 декабря находится в Бахрейне с официальным визитом. На встрече в воскресенье с главой Палаты депутатов Национального собрания Бахрейна Фаузией Абдалла Зейнал она отметила, что в мире продвигаются ценности, чуждые многим странам.

"Это и права сексуальных меньшинств, и то, что в Европе уже насчитали 85 гендеров. Для нас это неприемлемо. Мы считаем недопустимым навязывание той или иной стране без учета ее истории, веры, религии, ее национальных особенностей, надуманных стандартов, кем-то придуманных, продвижение неприемлемых, как они говорят, ценностей", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, в этом вопросе Россия занимала и всегда будет занимать четко национально-ориентированную позицию. "Россия твердо придерживается своих национальных ценностей, традиционной семьи, а дети у нас являются главным приоритетом государственной политики", - добавила сенатор.