Новости

Новую станцию БКЛ "Мичуринский проспект" подключили к электросетям 15:04
Военному атташе Украины в Беларуси вручена нота протеста 14:54
В Кремле сообщили об отсутствии договоренностей по очному саммиту Путина и Байдена 14:46
Саудовская Аравия разрешит въезд привитым "Спутником V" 14:42
Москвичей предупредили о снегопаде 7 декабря и сугробах до 17 см 14:40
Лавров: Берлин и Париж не хотят заставить Украину выполнить Минские соглашения 14:28
Матвиенко сообщила о переговорах по производству "Спутника V" в Бахрейне 14:18
Западному военному округу переданы знамена частей, отстоявших Москву 13:37
Московское метро украсят к Новому году 13:16
Ученый, впервые выявивший "омикрон", выдвинул новую версию его происхождения 13:12
В честь юбилея Битвы за Москву снимут батальную реконструкцию 13:08
Володин запустил опрос в Telegram о причинах развала СССР 12:53
На Кипре нашли тела двух россиянок 12:32
Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой 12:02
Оперштаб: В Москве выявлен 3301 новый случай COVID-19 11:47
Власти Москвы назвали даты фестиваля "Путешествие в Рождество" 11:46
Эксперты рассказали о последствиях мошенничества с QR-кодами 11:24
Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2" 10:40
Мишустин еще на год продлил временные правила работы вахтовиков 10:26
В Москве завершили озеленение Пресненского района 09:48
СК закончил расследование дела экс-налоговика из Ростова-на-Дону 09:31
Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 08:59
Экономист объяснил, почему картофель не станет дороже апельсинов 08:51
Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" увеличилось до 106 08:40
В "Аэрофлоте" рассказали подробности инцидента с бортом из Тель-Авива 08:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
05.12.2021 14:18
Рубрика: Власть

Матвиенко сообщила о переговорах по производству "Спутника V" в Бахрейне

Текст: Дмитрий Гончарук

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает на успешное завершение переговоров по производству российской вакцины "Спутник V" на территории Бахрейна, а также на подписание договора о взаимной отмене виз.

Фото: EPA
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"

"Россия предложила Бахрейну не только сами вакцины, но и возможность передать технологии, возможность производить эту вакцину, локализовать ее в Бахрейне. Сейчас идут переговоры, надеюсь, они завершатся успешно", - заявила Матвиенко на заседании консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн.

По словам спикера СФ, если переговоры завершатся успешно, то Бахрейн сможет не только производить достаточное количество вакцин для применения внутри страны, но и экспортировать "Спутник V".

"Народ Бахрейна демонстрирует достойный пример, который позволил вашей стране находиться в лидерах по охвату вакцинации", -подчеркнула политик. Она напомнила, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, а Бахрейн разрешил использовать "Спутник V" и "Спутник лайт" для вакцинации населения.

Кроме того, Матвиенко заявила, что продвижению межрегионального сотрудничества между Россией и Бахрейном будет способствовать снятие излишних бюрократических барьеров при передвижении граждан.

"Бахрейн обладает развитой инфраструктурой, самым либеральным в регионе финансово-экономическим законодательством, высококвалифицированными профессиональными кадрами, соблюдает международные общепринятые стандарты ведения бизнеса, отличается дружелюбием к своим гостям. Поэтому страна является удобным и безопасным местом для более масштабного прихода сюда российского крупного и среднего бизнеса", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

В январе 2020 года бахрейнской стороне передали проект межправительственного соглашения о взаимной отмене виз. По мнению сенатора, его скорейшее согласование Консультативным советом позволит нарастить количество туристов, оживить деловую активность.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Фарминдустрия В мире Ближний Восток Бахрейн Законодательная власть Совет Федерации Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Лавров: Берлин и Париж не хотят заставить Украину выполнить Минские соглашения
В Кремле сообщили об отсутствии договоренностей по очному саммиту Путина и Байдена
За сутки в России подтверждено 32 602 случая СOVID-19 в 85 регионах
Саудовская Аравия разрешит въезд привитым "Спутником V"
Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2"
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе