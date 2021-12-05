Матвиенко сообщила о переговорах по производству "Спутника V" в Бахрейне

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает на успешное завершение переговоров по производству российской вакцины "Спутник V" на территории Бахрейна, а также на подписание договора о взаимной отмене виз.

"Россия предложила Бахрейну не только сами вакцины, но и возможность передать технологии, возможность производить эту вакцину, локализовать ее в Бахрейне. Сейчас идут переговоры, надеюсь, они завершатся успешно", - заявила Матвиенко на заседании консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн.

По словам спикера СФ, если переговоры завершатся успешно, то Бахрейн сможет не только производить достаточное количество вакцин для применения внутри страны, но и экспортировать "Спутник V".

"Народ Бахрейна демонстрирует достойный пример, который позволил вашей стране находиться в лидерах по охвату вакцинации", -подчеркнула политик. Она напомнила, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, а Бахрейн разрешил использовать "Спутник V" и "Спутник лайт" для вакцинации населения.

Кроме того, Матвиенко заявила, что продвижению межрегионального сотрудничества между Россией и Бахрейном будет способствовать снятие излишних бюрократических барьеров при передвижении граждан.

"Бахрейн обладает развитой инфраструктурой, самым либеральным в регионе финансово-экономическим законодательством, высококвалифицированными профессиональными кадрами, соблюдает международные общепринятые стандарты ведения бизнеса, отличается дружелюбием к своим гостям. Поэтому страна является удобным и безопасным местом для более масштабного прихода сюда российского крупного и среднего бизнеса", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

В январе 2020 года бахрейнской стороне передали проект межправительственного соглашения о взаимной отмене виз. По мнению сенатора, его скорейшее согласование Консультативным советом позволит нарастить количество туристов, оживить деловую активность.