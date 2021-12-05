Меркель в последнем обращении к гражданам призвала прививаться от COVID-19

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в последний раз на посту главы правительства выступила с видеообращением к гражданам страны, призвав их прививаться от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кабмина.

"Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам таким образом", - заявила Меркель. Она напомнила, что впервые так выступила более 15 лет назад, и за это время было записано более 600 ее видеообращений. Они были посвящены самым разным вопросам: безопасности, культуры, цифровизации, равноправия полов, энергетической реформе и многим другим.

Однако, как отметила Меркель, особое для нее значение имели видеообращения в пандемию коронавируса. "Во время пика четвертой волны мы находимся в очень серьезной ситуации, в некоторых регионах нашей страны ее можно назвать даже драматической", - констатировала и.о. канцлера. Она заявила о переполненных отделениях интенсивной терапии, об умерших от COVID-19.

Меркель призвала сограждан отнестись серьезно к коронавирусу, и напомнила, что есть ключ к преодолению пандемии - вакцина. "Вакцинируйтесь, без разницы, будет ли это первая прививка или бустерная", - подчеркнула она, напомнив, что любая прививка, как минимум защищает от тяжелого течения болезни.

Политик также отметила, что страну ждут тяжелые недели, которые можно преодолеть, только совместными усилиями. Она также поблагодарила тех немцев, которые соблюдали правила и ограничения, призванные победить коронавирус.

Напомним, Ангела Меркель будет исполнять обязанности канцлера до 8 декабря.