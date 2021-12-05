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05.12.2021 14:02
Рубрика: Общество

Мясников назвал витамин, который может спровоцировать развитие рака

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о витамине, который может спровоцировать рак и другие проблемы. Речь идет о витамине А. Об этом Мясников рассказал в эфире программы "О самом главном".

Фото: iStock
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По словам врача, на Западе проводилось исследование, в котором принимали участие тысячи людей. Им давали бета-каротин, то есть витамин А.

"И у курильщиков резко стал расти вверх рак легких. Исследование сразу прекратили, не стали даже разбираться. И сказали: мы не рекомендуем давать здоровым людям бета-каротин, потому что видите, что получается? Вот люди были без него, а вот с ним. Да, это курильщики, но ведь и там тоже. После этого отношение к витаминам для профилактики здорового человека изменилось", - рассказал Мясников.

Врач подчеркнул, что витамин А довольно опасен сам по себе. По словам Мясникова, его нельзя принимать беременным и людям с остеопорозом.

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"Витамины нам нужны, но - естественным путем. Пусть даже в меньших количествах. Мы не знаем, почему химические витамины работают по-другому, нежели в продуктах. Либо мы не нашли какого-то важного компонента, либо из-за отсутствия клетчатки. Витамин всасывается в определенной точке. А когда он в морковке, то ты ее съел и клетчатка как дозатор выпускает витамин. Пищевой комок во рту, потом он смешался с соком пищеварительным, реакции пошли, потом в кишечник попал. И, может, так витамины всасываются, где положено. Разница есть точно", - отметил врач.

Также Мясников добавил, что на Западе у врачей теперь считается неэтичным прописывать здоровому человеку витамины для профилактики.

Перед принятием каких-либо решений, касающихся вашего здоровья, консультируйтесь со специалистом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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