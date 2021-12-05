Премьер-министр Михаил Мишустин еще на год продлил временные правила работы вахтовиков, введенные из-за пандемии коронавируса. Они будут действовать до конца 2022 года.

Правила обязывают работников перед отправкой на вахту пройти двухнедельный карантин. Эти дни оплачиваются не ниже дневной тарифной ставки. Сотрудникам, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачивается не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.

При письменном согласии работника максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев. Это необходимо в том случае, если сменяющий его сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий.