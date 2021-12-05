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05.12.2021 15:03
Рубрика: Культура

Московские режиссеры провели мастер-классы на Молодежном театральном форуме

Текст: Светлана Мазурова (Ташкент)
В Ташкенте открылся IV Молодежный театральный форум стран Содружества, Балтии и Грузии. Восемь дней свои постановки будут представлять режиссеры до 35 лет из 11 стран. В столицу Узбекистана приехали театры из Азербайджана, Молдовы, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Беларуси, России, Казахстана, Украины.

Открыл смотр - конкурс Казахский академический ТЮЗ им. Г.Мусрепова (Алматы), показав на сцене Национального академического драматического театра Узбекистана спектакль "Кулагер". Музыкальную драму поставил 28-летний Фархат Молдагали, названный лучшим режиссером 2020 года в Казахстане - по мнению объединения театральных критиков. Повествует она об Акане Серэ - поэте-песеннике, жившем в XIX веке.

Фото: Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина
В Пскове состоялся "Потапов-фест" - посвящение одному режиссеру

А в фойе республиканского ТЮЗа развернулась выставка молодых художников.

Россию представляет Псковский академический театр драмы им. А.С.Пушкина (филиал Национального драматического театра России). Постановку режиссера Елизаветы Бондарь (Москва) "Гробница малыша Тутанхамона" по пьесе современного американского драматурга Оливии Дюфо псковичи сыграют 5 декабря на сцене Молодежного театра Узбекистана. В конкурсной программе.

В жюри вошли: Мухаббат Туляходжаева - профессор кафедры искусствоведения и культурологии Государственного института искусств и культуры Узбекистана, театровед Мария Хализева (Москва), народные артисты России Игорь Ясулович и Елена Яковлева, заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актер Александр Феклистов. Спектакль-победитель получит право участвовать в следующем Международном театральном фестивале им. А.П.Чехова в Москве. Призеры ждут и денежные премии.

Подготовлена образовательная программа для молодых режиссеров, актеров, сценографов, драматургов и критиков. В ней лекции, тренинги от ведущих профессионалов театра. Состоялся круглый стол молодых критиков. Мастер-классы уже провели известные режиссеры: Владимир Панков - художественный руководитель Студии SounDrama и Центра драматургии и режиссуры, Виктор Рыжаков - профессор Школы-студии МХАТ, художественный руководитель Московского театра "Современник". В последний день работы форума пройдет показ спектакля по книге советского писателя Александра Неверова "Ташкент - город хлебный", созданного в эти дни молодыми участниками под руководством педагогов программы.

Фото: Стас Левшин
БДТ имени Товстоногова вернулся на основную сцену

Организаторы фестиваля - Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств, фонда Президентских грантов и Министерства культуры Узбекистана. В прошлые годы спектакли из стран Содружества уже встречали в Кишиневе, Минске и Ереване. Цель форума - укрепление творческих контактов молодых деятелей театра стран СНГ, Балтии и Грузии - режиссеров, драматургов, сценографов, театральных критиков, установление единого культурного пространства.

Культура Театр Драматический театр

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