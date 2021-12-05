Мраморное море выбросило на берег огромное количество красных водорослей

После недавних штормов берега Мраморного моря в окрестностях Стамбула оказались покрыты огромным количеством красных водорослей, сообщает турецкая газета Hurriyet. В настоящее время их собирают с помощью строительной техники, чтобы отправить на утилизацию.

Между тем, специалисты считают, что появление столь необычно большого количества красных водорослей указывает на ухудшение качества воды в Мраморном море, потому что в воде содержится слишком много азота и фосфора, которые попадают туда из-за неконтролируемого использования удобрений и моющих средств.

Напомним, летом Мраморное море пострадало из-за распространения "морской слюны" - скоплений микроскопических водорослей, которые разрослись также по причине избытка фосфора и азота в морской воде.