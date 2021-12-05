На Кипре нашли тела двух россиянок

Полиция на Кипре обнаружила тела двух гражданок России, пропавших в середине ноября в Ларнаке. Там женщины, гостившие на острове (одна - с начала лета, другая - последние полтора месяца), снимали квартиру.

Как пишет ТАСС со ссылкой на газету Cyprus Mail, их нашли в горной деревне Мониатис - предполагаемый убийца закопал своих жертв в саду дома, где занимался строительными работами. Обвинение предъявлено 32-летнему сирийцу.

Сообщается, что он уже дал признательные показания во время допроса. По этому делу задержаны также еще двое мужчин. При этом в посольстве РФ в Никосии сообщили агентству, что кипрские власти пока не извещали российскую сторону о том, что тела соотечественниц найдены. Известно, что им было 43 и 33 года. Ведется расследование о двойном убийстве.