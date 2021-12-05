На ТВ покажут премьеру фильма "Николай Некрасов. Тайна парадного портрета"

Россия 10 декабря отметит двухсотлетие со дня рождения Николая Некрасова. К этой дате продюсер Наталия Спиридонова представляет свой новый фильм "Николай Некрасов. Тайна парадного портрета". Премьера намечена на 6 декабря в 12.20 на телеканале "Россия К".

Некрасов был честным благородным издателем, предпринимателем. Он был борцом. "Как рыбе нужна вода, так ему нужна была борьба", - говорят исследователи творчества писателя.

О нем ходило немало легенд. Говорят, что свое имение Карабиху он выиграл в карты. Так ли это было, узнаем в фильме.

Некрасов умирал в невероятных мучениях и просил не давать ему обезболивающие. Вести о болезни поэта широко распространились по России. Он получал массу писем и телеграмм, в которых были написаны слова поддержки. "Если, - писал Чернышевский Пынину, - когда ты получишь моё письмо, Некрасов ещё будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его, как человека, что я благодарю за его доброе отношение ко мне, что я целую его, что я убеждён: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из русских поэтов. Я рыдаю о нём. Он, действительно, был человек очень высокого благородства души и человек великого ума".

Самый известный портрет писателя принадлежит кисти Ивана Крамского. Как создавался этот портрет по заказу Третьякова, почему художник писал сразу несколько одинаковых портретов, также узнаем из фильма. В документальной картине именно через историю создания Иваном Крамским портрета Некрасова показан реальный образ известного поэта.

В фильме принимают участие: Ольга Сальникова, хранитель музейных предметов Музея-заповедника Н.А. Некрасова "Карабиха"; Михаил Макеев, доктор филологических наук, исследователь жизни и творчества Н.А. Некрасова; Татьяна Царькова, доктор филологических наук, заведующая рукописным отделом Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН; Григорий Красильников, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Музея-заповедника Н.А. Некрасова "Карабиха"; Андрей Ашихмин, ведущий специалист Российского государственного исторического архива; Марина Михайлова, кандидат исторических наук, заместитель директора Музея-заповедника Н.А. Некрасова "Карабиха".

Автор сценария и продюсер фильма - Наталия Спиридонова; режиссёр - Игорь Холодков, оператор - Дмитрий Попель; исполнительный директор - Сергей Спиридонов.

Фильм снят совместно с Российским историческим обществом при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.