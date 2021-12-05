Назван самый популярный объем памяти в iPhone

Самый популярный объем памяти на iPhone - 256 Гб, пришли к выводу аналитики сервиса ДамПродам (исследование есть у "РГ"). При этом средняя заполняемости памяти устройства у мужчин составила 50%, а у женщин - 90% из-за большого количество фото и видео материалов на смартфоне.

Тренд на память - 256 ГБ наблюдается с модели iPhone 8. И даже сейчас, спустя 4 года, он еще актуален для iPhone 13, хотя есть и большие объемы хранилища. Это связано как с потребностями пользователей, так и с ценообразованием. Если взять самую последнюю модель, iPhone 13 Pro Max на 1 ТБ, то он стоит на 40 тысяч дороже, чем аналогичная модель на 256 гигабайт, что почти составляет 35% ценовой разницы.

Пока пользователи не готовы переплачивать за встроенную память, пришли к выводу эксперты. Более того, есть другие возможности расширить память, например через облачное хранилище iCloud.

С момента анонса в 2007 году Apple постепенно увеличивает память на смартфоне. В первой модели iPhone, которая вышла в 2007 году, количество встроенной памяти было всего 4 ГБ, в 2008 году ее увеличили до 16 ГБ. Начиная с iPhone 4 память увеличили до 32 Гб. В iPhone 4S количество встроенной памяти удвоилось до 64 Гб. А в iPhone 6 пользователи получили возможность выбрать до 128 Гб памяти.

Современная "золотая середина" - 256 Гб - появилась в 2016 году с выходом iPhone 7. iPhone Xs порадовал пользователей уже 512 Гб встроенной памяти, а iPhone 13 Pro появилась опция с 1 Тб встроенной памяти. Такой объем хранилища актуален для тех, кто много фотографирует и снимает видео.