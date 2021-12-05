Не стало продюсера Марка Рудинштейна

Воскресный вечер взорвала новость - умер кинопродюсер Марк Рудинштейн. В возрасте 75 лет. От инфаркта. Что сказать... Сердце у Марка Григорьевича всегда было большое и работало на полную катушку.

...Марк Рудинштейн. Для многих одесситов и людей искусства - просто Марик. Всегда веселый, упругий, как мячик. Быстро думающий и быстро передвигающийся. Вечный двигатель, неиссякаемый источник энергии. Умеющий влипать в истории, но и ценить истории. Как свои, так и чужие. Рудинштейн был продюсер и актер не по профессии - по жизни. Он все время что-то затевал и создавал. Пишут "ушел создатель "Кинотавра". Это так, но "Кинотавр", который он организовал в 1991 году, а в 2005 передал фестиваль Александру Роднянскому, всего лишь один из проектов Марка Рудинштейна. Рок-фестивали, "Фестиваль некупленного кино", "Кинотаврик", "Кинопремия "Золотой Овен", киноконцертный комплекс "Мир"... Рудинштейн был все время в идеях и в движении. Серьезным его можно было увидеть очень редко. А вот шутки - это его. А как умел обещать! Золотые горы!

…Одесский аэропорт. Самолет в Москву задерживается часа на три. Сидим-ждем, и все это время он рассказывает истории - одну за другой. Не все фильмы, показанные на "Кинотавре" Рудинштейна были такими же интересными, как байки, которые он "травил". На истории про Депардье я сломалась - уже больше не могла, слезы текли рекой от смеха. "Пощадите, Марк Григорьевич!". А он, похоже, еще только разогрелся. Где не встретишь его, у него "в рукаве" всегда что-то новенькое. Начинает рассказывать - не остановить.

Ему пришлось быть продюсером и организовывать мероприятия не только в советское время, но и в нелегкие 90-е. Он-то смеялся, но на "Кинотавре" и не только на нем, ему приходилось иметь дело с бандитами. Он организовывал мероприятия, подчас рискуя жизнью, и это не просто красивые слова. Он не был таким продюсером, как те сейчас, кто спокойно получает государственную поддержку, и у кого болит голова лишь по поводу того, как ее грамотнее вложить в проект. Он брал на себя такую ответственность, что инфаркт мог случиться гораздо раньше - уж простите за такой речевой оборот. Но - доводил дела до конца. Его любила вся артистическая кинотусовка. Клялась в вечной любви, но... в какой-то момент от него отвернулась - после его скандального интервью журналу "Караван историй". До сих пор храню дома эти два номера. Человек, который многих открыл и дал им по жизни дорогу, тот, кто поддерживал деньгами не только свои проекты, но и чужие, вмиг стал нерукопожатным. Марк Григорьевич пытался пояснить, что его подставили и обманули, что воспользовались ситуацией - у него болел близкий человек. Но мир жесток, и не все помнят добро. Он перенес и это. Хотя и тяжело ему далась сложившаяся ситуация. Не все к нему потом вернулись. Но он был еще и незлопамятным, и черпал силы в своей энергии, потому что он сам был источником оптимизма.

В "РГ" в 2007 году проходил вечер "Москва с одесским акцентом". Марк Григорьевич был среди его гостей. Выступал со сцены... "Он всегда был очень одесским человеком, нашего состава крови. Это не раскладывается на элементы. Во всех ситуациях он был смешной, иногда противный, но всегда родной", - сказал литературный секретарь Михаила Жванецкого Олег Сташкевич, когда мы обсуждали по телефону, что Марка Григорьевича не стало. Вспомнились и наши посиделки во Всемирном Клубе одесситов. Как он гениально шумел на них. Любо-дорого было посмотреть.

…В последнее время Рудинштейн отошел от дел, насколько мне известно. Пытаюсь вспомнить год, когда ходила на спектакли с его участием в "Театр Луны". Все-таки он был артист! Хороший артист.

Зрители вспомнят его работы и в фильмах "Приходи на меня посмотреть", "Курортный роман", "Московская сага", "Мне не больно". Он любил искусство и друзей. Необходимые качества для продюсера. Он умел делать деньги. Но они не были для него главным в этой жизни.