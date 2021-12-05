"Не учите нас жить": Китай ответил американскому "саммиту демократий"

Новости

Западному военному округу переданы знамена частей, отстоявших Москву 13:37
Московское метро украсят к Новому году 13:16
Ученый, впервые выявивший "омикрон", выдвинул новую версию его происхождения 13:12
В честь юбилея Битвы за Москву снимут батальную реконструкцию 13:08
Володин запустил опрос в Telegram о причинах развала СССР 12:53
На Кипре нашли тела двух россиянок 12:32
Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой 12:02
Оперштаб: В Москве выявлен 3301 новый случай COVID-19 11:47
Власти Москвы назвали даты фестиваля "Путешествие в Рождество" 11:46
Эксперты рассказали о последствиях мошенничества с QR-кодами 11:24
Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2" 10:40
Мишустин еще на год продлил временные правила работы вахтовиков 10:26
В Москве завершили озеленение Пресненского района 09:48
СК закончил расследование дела экс-налоговика из Ростова-на-Дону 09:31
Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 08:59
Экономист объяснил, почему картофель не станет дороже апельсинов 08:51
Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" увеличилось до 106 08:40
В "Аэрофлоте" рассказали подробности инцидента с бортом из Тель-Авива 08:10
Спутники Galileo успешно выведены на орбиту после запуска с космодрома Куру 08:03
Генетик Исаев: Коронавирус может разделиться на две популяции 07:35
Пушков раскритиковал публикацию Bild о вторжении на Украину 07:25
До 13 увеличилось число погибших при извержении вулкана в Индонезии 06:50
В Приамурье экс-сотрудниц соцзащиты осудили за махинации с выплатами 06:43
Во Франции впервые за полгода число новых случаев COVID превысило 50 тысяч 06:39
В Пентагоне заявили об отсутствии планов по созданию азиатского аналога НАТО 05:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
05.12.2021 12:58
Рубрика: В мире

"Не учите нас жить": Китай ответил американскому "саммиту демократий"

Текст: Константин Щепин
КНР 4 декабря опубликовала Белую книгу "Китай: демократия, которая работает", сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти не скрывают, что документ стал ответом на попытки насадить "демократию по-американски" - именно в этом в Пекине видят смысл инициированного Вашингтоном "саммита демократий", который пройдет 9-10 декабря. Китай и Россию на саммит не пригласили, тем самым американцы намекнули, что "дракон с медведем" мало что смыслят в высоких материях народовластия. На подобное высокомерие США в Пекине один ответ: "Кто они такие, чтобы учить нас демократии?"

Песков назвал "саммит за демократию" попыткой создать разделительные линии

"У США полным полно своих внутренних проблем, и при этом они пытаются учить других тому, что такое демократия. Такие попытки лезть в чужой монастырь со своим уставом противоречат самому духу демократии. Этот так называемый "демократический саммит" - попытка подавления стран с другим политическим строем. Это не является демократией и не получит поддержки международного сообщества", - заявил на презентации Белой книги замглавы отдела пропаганды ЦК КПК Сюй Линь.

Более того, в Пекине рассматривают проведение саммита как опасную попытку вновь расколоть мир на два лагеря. "Саммит демократий" - это открытое провоцирование раскола и разжигание конфронтации, которое наносит серьезный урон единству и сотрудничеству между странами, а также ставит под угрозу международный мир и стабильность, провоцирует раскол и конфронтацию в мире", - заявил 1 декабря официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В Китае подчеркнули, что не пойдут на поводу подобных провокаций, однако оставили за собой право задаться вопросом о действенности и работоспособности народовластия по-американски. Такие вопросы раздавались с завидным постоянством в ходе осеннего политического сезона в КНР. Так, в ноябре директор центра политических исследований ЦК КПК Цзян Цзиньцюань подчеркнул: "Демократия - это не эксклюзивная практика западных стран... Мы не намерены выслушивать лекции Запада по этому поводу тем более потому, что их демократия не всегда работает". Он напомнил, что пока 81% американцев беспокоятся о судьбе своей демократии, в Китае 95% населения поддерживают правительство, 98% - политику Компартии Китая.

Все больше вопросов об эффективности американской демократической системы возникает особенно у молодых американцев. Опубликованные 1 декабря результаты проведенного Гарвардским университетом соцопроса американской молодежи показали, что лишь 7% респондентов считают свою страну государством со "здоровой демократией". При этом 39% склоняются к определению "проблемной демократии", а 13% - и вовсе называют ситуацию в США "провалом демократии".

Вполне естественно, что на таком фоне КНР не собирается учиться у американских самопровозглашенных "поборников народовластия" и идет курсом на развитие своей, китайской, демократии. Показательно, что в принятой в ноябре "Резолюции об историческом опыте и важнейших достижениях Компартии Китая за 100 лет борьбы" подчеркивается: "Механическое копирование политических систем других государств приведет нас в никуда и может даже повлечь крах страны. В истории человечества ни одна нация, ни одна страна не достигла процветания, слепо копируя опыт других. Подобные попытки вели к неизбежному поражению и превращению в вассалов…　мы должны не допустить тлетворного влияния западных политических идей".

Полянский: Организуемый США "Саммит за демократию" может подорвать ООН

Авторы опубликованной 4 декабря Белой книги отмечают, что "у демократии нет одного единственно верного рецепта - она многолика", и ее китайская версия - весьма эффективна. Составители доклада напоминают, что Китай проводит самые масштабные в мире прямые демократические выборы: в 2016-2017 годах членов собраний народных представителей на местах в КНР избирали 900 млн человек. Активно действует механизм демократических консультаций. Так, при составлении XIV плана социально-экономического развития (2021-2025 г.г.) было учтено порядка 1000 предложений "из народа", в итоге в план было внесено 366 поправок. Отдельное внимание уделено механизму демократического контроля. Как подчеркнул замглавы отдела пропаганды ЦК КПК Сюй Линь, "у нас, в отличие от некоторых, про демократию вспоминают не только на время выборов, после которых про народ вновь забывают". В Белой книге отмечается, что "власть должна находиться в клетке правил" и быть под постоянным народным контролем.

Составители Белой книги подчеркивают, что благодаря эффективной системе народного управления в Китае достигнуты такие успехи, как полное искоренение нищеты, подавление коррупции, оперативное купирование распространения COVID-19, и многое другое. При этом страна "не намерена экспортировать свою модель демократии, но и не позволит кому-либо менять китайскую модель под каким-бы то ни было предлогом".

Авторы доклада вновь и вновь подчеркивают, что "не существует единственно верного пути к демократии. А вот надменность, предрассудки и неприятие попыток других стран идти по собственному пути построения народовластия, попытки навязать свою модель демократии другим - это истинное препятствие для демократического строительства".

Послы России и Китая раскритиковали идею "саммита за демократию"

В Пекине призывают Запад уважать различные модели демократии и учиться друг у друга, тем более, что поучиться есть чему: не нужно забывать, что США использовали опыт Китая еще на заре становления американкой государственности. Еще в 2016 году гарвардский профессор, советник Госдепартамента США Патрик Мендис нашел след Конфуция в процессе становления государственности Соединенных Штатов. По его словам, отцы-основатели США, особенно Бенджамин Франклин, были "вдохновлены Конфуцием", "тщательно изучали китайскую культуру и литературу", и называли конфуцианскую мораль "необходимым ингредиентом республиканского правления". В доказательство исследователь приводит выдержку из письма Франклина от 1749 года: "Когда Конфуций увидел свою страну погрязшей в пороке, он обратился к власть имущим. Он наставил их на путь благодетели, и народ потянулся за ними. В человеческом обществе такая стратегия удивительно действенна".

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Путин и Байден проведут переговоры 7 декабря
Пушков раскритиковал публикацию Bild о вторжении на Украину
За сутки в России подтверждено 32 602 случая СOVID-19 в 85 регионах
Спутники Galileo успешно выведены на орбиту после запуска с космодрома Куру
Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2"