"Не учите нас жить": Китай ответил американскому "саммиту демократий"

Власти не скрывают, что документ стал ответом на попытки насадить "демократию по-американски" - именно в этом в Пекине видят смысл инициированного Вашингтоном "саммита демократий", который пройдет 9-10 декабря. Китай и Россию на саммит не пригласили, тем самым американцы намекнули, что "дракон с медведем" мало что смыслят в высоких материях народовластия. На подобное высокомерие США в Пекине один ответ: "Кто они такие, чтобы учить нас демократии?"

"У США полным полно своих внутренних проблем, и при этом они пытаются учить других тому, что такое демократия. Такие попытки лезть в чужой монастырь со своим уставом противоречат самому духу демократии. Этот так называемый "демократический саммит" - попытка подавления стран с другим политическим строем. Это не является демократией и не получит поддержки международного сообщества", - заявил на презентации Белой книги замглавы отдела пропаганды ЦК КПК Сюй Линь.

Более того, в Пекине рассматривают проведение саммита как опасную попытку вновь расколоть мир на два лагеря. "Саммит демократий" - это открытое провоцирование раскола и разжигание конфронтации, которое наносит серьезный урон единству и сотрудничеству между странами, а также ставит под угрозу международный мир и стабильность, провоцирует раскол и конфронтацию в мире", - заявил 1 декабря официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В Китае подчеркнули, что не пойдут на поводу подобных провокаций, однако оставили за собой право задаться вопросом о действенности и работоспособности народовластия по-американски. Такие вопросы раздавались с завидным постоянством в ходе осеннего политического сезона в КНР. Так, в ноябре директор центра политических исследований ЦК КПК Цзян Цзиньцюань подчеркнул: "Демократия - это не эксклюзивная практика западных стран... Мы не намерены выслушивать лекции Запада по этому поводу тем более потому, что их демократия не всегда работает". Он напомнил, что пока 81% американцев беспокоятся о судьбе своей демократии, в Китае 95% населения поддерживают правительство, 98% - политику Компартии Китая.

Все больше вопросов об эффективности американской демократической системы возникает особенно у молодых американцев. Опубликованные 1 декабря результаты проведенного Гарвардским университетом соцопроса американской молодежи показали, что лишь 7% респондентов считают свою страну государством со "здоровой демократией". При этом 39% склоняются к определению "проблемной демократии", а 13% - и вовсе называют ситуацию в США "провалом демократии".

Вполне естественно, что на таком фоне КНР не собирается учиться у американских самопровозглашенных "поборников народовластия" и идет курсом на развитие своей, китайской, демократии. Показательно, что в принятой в ноябре "Резолюции об историческом опыте и важнейших достижениях Компартии Китая за 100 лет борьбы" подчеркивается: "Механическое копирование политических систем других государств приведет нас в никуда и может даже повлечь крах страны. В истории человечества ни одна нация, ни одна страна не достигла процветания, слепо копируя опыт других. Подобные попытки вели к неизбежному поражению и превращению в вассалов… мы должны не допустить тлетворного влияния западных политических идей".

Авторы опубликованной 4 декабря Белой книги отмечают, что "у демократии нет одного единственно верного рецепта - она многолика", и ее китайская версия - весьма эффективна. Составители доклада напоминают, что Китай проводит самые масштабные в мире прямые демократические выборы: в 2016-2017 годах членов собраний народных представителей на местах в КНР избирали 900 млн человек. Активно действует механизм демократических консультаций. Так, при составлении XIV плана социально-экономического развития (2021-2025 г.г.) было учтено порядка 1000 предложений "из народа", в итоге в план было внесено 366 поправок. Отдельное внимание уделено механизму демократического контроля. Как подчеркнул замглавы отдела пропаганды ЦК КПК Сюй Линь, "у нас, в отличие от некоторых, про демократию вспоминают не только на время выборов, после которых про народ вновь забывают". В Белой книге отмечается, что "власть должна находиться в клетке правил" и быть под постоянным народным контролем.

Составители Белой книги подчеркивают, что благодаря эффективной системе народного управления в Китае достигнуты такие успехи, как полное искоренение нищеты, подавление коррупции, оперативное купирование распространения COVID-19, и многое другое. При этом страна "не намерена экспортировать свою модель демократии, но и не позволит кому-либо менять китайскую модель под каким-бы то ни было предлогом".

Авторы доклада вновь и вновь подчеркивают, что "не существует единственно верного пути к демократии. А вот надменность, предрассудки и неприятие попыток других стран идти по собственному пути построения народовластия, попытки навязать свою модель демократии другим - это истинное препятствие для демократического строительства".

В Пекине призывают Запад уважать различные модели демократии и учиться друг у друга, тем более, что поучиться есть чему: не нужно забывать, что США использовали опыт Китая еще на заре становления американкой государственности. Еще в 2016 году гарвардский профессор, советник Госдепартамента США Патрик Мендис нашел след Конфуция в процессе становления государственности Соединенных Штатов. По его словам, отцы-основатели США, особенно Бенджамин Франклин, были "вдохновлены Конфуцием", "тщательно изучали китайскую культуру и литературу", и называли конфуцианскую мораль "необходимым ингредиентом республиканского правления". В доказательство исследователь приводит выдержку из письма Франклина от 1749 года: "Когда Конфуций увидел свою страну погрязшей в пороке, он обратился к власть имущим. Он наставил их на путь благодетели, и народ потянулся за ними. В человеческом обществе такая стратегия удивительно действенна".