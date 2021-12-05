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05.12.2021 11:14
Рубрика: В мире

Немецкие социал-демократы одобрили на съезде соглашение о коалиции ФРГ

Текст: Екатерина Забродина
Формирование нового правительства ФРГ получило ускорение: в субботу, 4 ноября, съезд Социал-демократической партии Германии абсолютным большинством голосов (98,8 процента) поддержал проект коалиционного соглашения с "зелеными" и либералами (Свободной демократической партией). Как ожидается, в воскресенье, 5 ноября, аналогичное голосование проведут делегаты съезда СвДП. Его исход не должен преподнести сюрпризы.
Фото: EPA-EFE/RAINER KEUENHOF Фото: EPA-EFE/RAINER KEUENHOF
Фото: EPA-EFE/RAINER KEUENHOF

"Зеленые" также уже проводят голосование в рядах своей партии. Если все пойдет по плану, то 7 декабря договор о коалиции "светофор" будет официально подписан тремя сторонами, а 8 декабря кандидата от СДПГ Олафа Шольца изберут в бундестаге федеральным канцлером.

Фото: Fabrizio Bensch/ REUTERS
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Против "светофорной" коалиции высказались лишь семь из 608 делегатов съезда, сообщает Spiegel online. Он проходил в гибридном формате: четыре десятка человек собрались в Доме Вилли Брандта - берлинской штаб-квартире Социал-демократической партии. Остальные участвовали в формате видеоконференции. Издание отмечает, что "в последние месяцы политическая система координат республики кардинально изменилась". Ведь в последние годы социал-демократы, выступавшие младшими партнерами в коалиции Меркель, считались классическим примером "неблагополучной партии, парализованной внутренними интригами и борьбой лагерей". И вдруг она на глазах продемонстрировала "внутреннюю сплоченность, будто перевоплотившись в ХДС времен подъема".

"Превращение СДПГ в партию канцлера происходит с головокружительной скоростью. В эту субботу на специальной партийной конференции Шольц становится настоящим героем социал-демократов, хотя ему лично чужды героические позы. Человек, который должен быть избран канцлером в следующую среду, произносит необычно эмоциональную по своим меркам речь. Он говорит свободно, не по бумажке и без шпаргалок.... И срывает аплодисменты", - пишет Spiegel online.

Как ожидается, своих кандидатов на министерские посты СДПГ объявит не раньше понедельника, 6 декабря. До сих пор сохраняется интрига, кто же точно станет министром обороны или возглавит минздрав - одно из самых "неудобных" ведомств по нынешним временам. Как пишут немецкие СМИ, на него претендует эксперт по вопросам здравоохранения партии Карл Лаутербах, который не сходит с лент новостей с начала пандемии, однако не исключено, что в силу внутрипартийных перипетий его назначат лишь главой экспертной группы по борьбе с ковидом при правительстве ФРГ.

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Вообще же Шольц обещал, что в его команде будет соблюдаться принцип гендерного равенства. Кстати, в списках "Зеленых" и либералов, которые уже определились с кандидатами на министерские портфели, в совокупности оказалось четыре женщины и шесть мужчин. Сообщалось, что минфин возглавит 42-летний шеф СвДП Кристиан Линднер, а сопредседатели "Зеленых" Анналена Бербок (40) и Роберт Хабек (52) получат, соответственно, посты глав МИД и расширенного министерства экономики и климата. "Зеленым" также достанется второй по значимости в правительстве пост вице-канцлера.

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